In den kommenden Wochen möchte das Entwicklerteam von Guerilla Games alle Spieler von RIGS: Mechanized Combat League mit regelmäßigen neuen Inhalten im Rahmen des Winter Season-Updates beschenken. Los geht es bereits am heutigen 20. Dezember 2016 mit einer neuen Arena am Standort Zürich in der Schweiz. Dabei handelt es sich um das erste europäische Stadion in RIGS, das sowohl im Einzelspieler- als auch im Multiplayer-Modus genutzt werden kann. Darüber hinaus wird es spezielle Herausforderungen rund um die Zürich-Arena geben, die euch Credits und Ruhm einbringen werden. Einen ersten Blick auf die neue Map sowie weitere neue Inhalte könnt ihr im neu veröffentlichten Trailer werfen:



Ab dem 27. Dezember 2016 wird das Team die erste Serie der APX RIGS in das Spiel integrieren. Dabei handelt es sich um verbesserte Versionen der ursprünglichen Modelle, die eine höhere Top-Geschwindigkeit erreichen sowie neue Air-Dodge- und Back-Dodge-Fähigkeiten besitzen. Allerdings bietet die Rüstung nicht den Schutz, den man von den Original-RIGS gewohnt ist. Zunächst werden die Test- und Vampire-RIGS mit dem APX-Update ausgestattet. Die Kategorie der Nuke-RIGS wird am 10. Januar 2017 überarbeitet.

Darüber hinaus werden jede Woche neue Herausforderungen veröffentlicht, die Spieler bei erfolgreichem Abschluss mit einzigartigen Gegenständen belohnen. Um die Belohnung zu erhalten, müssen die insgesamt sechs Herausforderungen - bei steigendem Schwierigkeitsgrad - hintereinander geschafft werden. Ein neuer Store bietet weitere Anpassungsmöglichkeiten für euren Piloten. Hier können mit den verdienten Credits verschiedene Gegenstände erworben werden. Das angebotene Sortiment wird regelmäßig durch Guerilla Games erweitert. In den kommenden Monaten soll es weitere Updates für den VR-Sporttitel geben. Weitere Meldungen zu RIGS: Mechanized Combat League findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PlayStation Blog