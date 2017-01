Der inzwischen 79 Jahre alte Regisseur Ridley Scott ist kein Fremder von großen Blockbuster-Filmen, doch eine Sorte von Publikumsmagnet möchte er partout nicht anfassen: den Superheldenfilm. Im Interview mit Digital Spy hat Scott kürzlich erklärt, bisher jedes Angebot, eine der populären Strumfhosenträgergeschichten zu verfilmen, abgelehnt zu haben, weil ihm die Geschichten nicht gefallen würden. "Superheldenfilme sind nicht mein Ding, deswegen hab ich nie wirklich einen gemacht", so Scott. "Ich wurde diverse Male gefragt, aber ich kann einfach nicht an diese hauchdünne Nicht-Realität der Situation des Superhelden glauben." Es gebe aber zumindest einen Film aus seinem Schaffen, der stilistisch möglicherweise schon fast als Comicfilm durchgehen würde, so der Regisseur:

"Blade Runner ist im Grunde ein Comic, wenn du darüber nachdenkst. Das ist eine dunkle Geschichte, erzählt in einer unwirklichen Welt. In diese Welt und Atmosphäre könnte man schon fast Batman oder Superman stecken", so Scott, der jedoch einschränkt: "Ich müsste aber eine verdammt gute Handlung haben, im Gegensatz zu gar keiner Handlung." Er wolle lieber weiterhin "intelligente Filme" machen, generell sei "Kino überwiegend ziemlich schlecht", so Scott über seine Branche, die auch anderweitig derzeit nicht selten für ihren übermäßigen Gebrauch von von Superheldenstoffen und mangelnde Kreativität kritisiert wird. Wie intelligent die Handlung von Scotts nächstem Film, Alien: Covenant ist, bleibt abzuwarten - der Film kommt voraussichtlich am 18. Mai 2017 in die deutschen Kinos.

Quelle: Digital Spy via Gamespot