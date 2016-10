Ride 2: ​Guinness World Records Titel für das Motorradspiel

190 Marken-Motorräder und 40 weitere Zweiräder, welche man mit kommenden DLCs einführen will, haben dafür gesorgt, dass das Entwicklerstudio Milestone für das Rennspiel Ride 2 den Guinness World Records Titel für die größte Anzahl lizensierter Motorräder in einem Videospiel gewinnen konnte. Dies gab der Entwickler mit einer Pressemitteilung bekannt.

Zum Fuhrpark des Spiels gehören unter anderem Motorräder von Herstellern wie Yamaha, Kawasaki, Ducati, Aprilia, BMW, Suzuki, Triumph und vielen weiteren. Die Entwickler legten dabei großen Wert darauf, jede Maschine detailgetreu und mit höchster Präzision ins Spiel zu integrieren.

"Wir sind sehr stolz, mit einem so wichtigen Preis ausgezeichnet zu werden. In diesem Jahr feiert Milestone sein 20-jähriges Jubiläum seit dem Release des ersten Spiels. Die Auszeichnung vom Guinness World Records Komitee ist der beste Ansporn für das 30-jährige Jubiläum", sagt Luisa Bixio, CEO von Milestone.

"Im Rennspiel-Genre wird häufig nach Realismus und Authentizität gestrebt. Es freut uns daher sehr, dass ein Motorrad-Spiel allen Zweirad-Enthusiasten ein so gutes Angebot bietet. Wir haben gerade die Guinness World Records 2017 Gamer's Edition veröffentlicht und Ride 2 hat gute Chancen, im kommenden Buch nächstes Jahr aufgenommen zu werden...", so Stephen Daultrey - Editor of The Guinness World Record Gamers Edition.

Ride 2 ist für PC, Xbox One und Playstation 4 verfügbar.