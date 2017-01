Resident Evil: The Final Chapter: "Alice erwacht" - Einblicke in das actionreiche Finale

22.01.2017 um 11:15 Uhr Am 26. Januar startet Resident Evil 6: The Final Chapter in deutschen Kinos. Nach dem Cliffhanger im fünften Teil findet sich Milo Janovich als die toughe Killermaschine Alice zurück auf der Leinwand. "I gonna kill every last one of them." - Die Kampfansage aus dem ersten Teaser steht und verspricht einiges an Action. Ein exklusiver Einblick zeigt die Heldin zurück im Geschäft!

