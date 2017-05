In Resident Evil: Revelations dürfen bald auch PS4- und Xbox-One-Besitzer den Kampf gegen das T-Abyss-Virus wagen, welches eine noch infektiösere und bösartigere Weiterentwicklung des T-Virus darstellt. Die erste Version des Titels erschien bereits 2012 für den Nintendo 3DS - ein Jahr später folgte eine Umsetzung für Playstation 3, Xbox 360, Wii U und den PC. Am 15. September 2017 erwartet euch das Grusel-Comeback mit überarbeiteter Grafik, die unter anderem aufpolierte Lichteffekte beinhaltet. Neben dem klassischen Einzelspielermodus besteht auch die Möglichkeit, es zu zweit mit den infizierten Bestien aufzunehmen. Während ihr euch ins Gemetzel mit den Monstern werft, wählt ihr zwischen mehreren verschiedenen Perspektiven. Resident Evil: Revelations könnt ihr bereits jetzt vorbestellen.





An der Handlung hat sich praktisch nichts verändert - Im Jahr 2005 schlüpft ihr in die Rolle von Jill Valentine, die zusammen mit ihrem Partner Parker Luciani ein Team bildet. Unter Anweisung von BSAA-Chef Clive R. O'Brian müsst ihr euch auf die Suche nach euren verschollenen Team-Kollegen Chris Redfield und seiner Partnerin Jessica Sherawat machen. Deren letztes Lebenszeichen entstammt einem riesigen Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer. In den dunklen Gängen und Kajüten der SS Queen Zenobia lauern infizierte Kreaturen, die nur darauf warten, euch zu zerfleischen. Diese könnt ihr mit dem Genesis-Scanner untersuchen und euch nützliche Gegenstände anzeigen lassen. Ihr habt absolut keine Möglichkeit, dem Bösen zu entkommen - das Böse lauert in diesem Titel auch unter Wasser!

Seht euch hier beide Trailer an:



Quelle: VG247