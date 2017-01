Resident Evil: Erfolgreichste Videogame-Film-Reihe mit einer Milliarde Dollar Umsatz

Mit Resident Evil: The Final Chapter, dem sechsten und letzten Teil der Realverfilmung des Videospiels Resident Evil, erschien vor einigen Tagen ein Action-Blockbuster, mit dem das Kinojahr 2017 ordentlich eröffnet wird. Auch Resident Evil 7: Biohazard geistert aktuell auf PCs und Konsolen und entführt mutige Zocker in das Anwesen der Familie Baker im Sumpfland von Louisiana. Dort gilt es für den Protagonisten Ethan, das Rätsel nach seiner verschwundenen Frau Mia Winters zu lüften - viele gruselige Schockmomente sind garantiert.

Eine Milliarde Dollar Umsatz - Resident Evil ist die erfolgreichste Videospieladaption aller Zeiten

Nun wird bekannt, dass die Kinofilme zur beliebten Survival-Horror-Serie von Capcom ein wahrer Kassenschlager sind. Wie berichtet wird, soll das Film-Franchise in den kommenden Tagen die Marke vom einer Milliarde US-Dollar Umsatz knacken. Aktuell sollen die Resident Evil-Streifen seit der Premiere des ersten Films im Jahr 2002 weltweit schon 954 Millionen US-Dollar generiert haben. Resident Evil 6: The Final Chapter soll zudem seit seiner Filmpremiere in Japan, die am 23. Dezember 2016 stattfand, schon weitere 35 Millionen US-Dollar umgesetzt haben. Zusätzliche 30 Millionen werden für Japan vorhergesagt. Sobald die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz an den Kinokassen erreicht ist, darf sich Resident Evil als die erfolgreichste Videospieladaption der bisherigen Filmgeschichte nennen.

Quelle: Polygon