Resident Evil 7: Kurzfilmreihe - Vol.2: "Shotgun In The Box"

23.10.2016 um 14:15 Uhr Im Rahmen der Kurzfilmreihe "The World of Resident Evil 7" hat Capcom das zweite Video mit dem Titel "Shotgun In The Box" veröffentlicht. Dieses zeigt, wie der Protagonist das titelgebende Werkzeug aus einer Kiste nimmt, das im Verlauf des Horrorspiels vermutlich noch das eine oder andere Mal zum Einsatz kommen wird.

