Beware the Slenderman: HBO bringt Doku zum grausamen Verbrechen aus den USA

Nächster Artikel Beware the Slenderman: HBO bringt Doku zum grausamen Verbrechen aus den USA

Nächster Artikel Beware the Slenderman: HBO bringt Doku zum grausamen Verbrechen aus den USA

Battlefield 1 DLC, Xbox One Scorpio, Death Stranding:

Battlefield 1 DLC, Xbox One Scorpio, Death Stranding: Video-News am 25. Januar

Fallout 4: Roboter aus "Der Gigant aus dem All" als Mod veröffentlicht

Resident Evil 7 Biohazard: Video-Grafikvergleich - PC vs. Xbox One vs. PS4

1 "Resident Evil 7 Biohazard: Video-Grafikvergleich - PC vs. Xbox One vs. PS4"

(am 3. Februar 2017 gibt es viele Sonderangebote und Aktionen)

Für die Verwendung in unseren Foren:

<object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D72662%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1219131%26product%5Fid%3D261244%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]72662[/ctecvideo]

Resident Evil 7 Biohazard: Video-Grafikvergleich - PC vs. Xbox One vs. PS4

02:42 Resident Evil 7 Biohazard: Video-Grafikvergleich - PC vs. Xbox One vs. PS4

25.01.2017 um 18:15 Uhr Auf welchem System sieht Resident Evil 7 am schönsten aus? In unserem Video-Systemvergleich stellen wir die PC-Version und die Konsolen-Fassungen des Horrorspiels gegenüber. Die Aufnahmen der PC-Version stammen von einem Rechner mit folgender Konfiguration: Intel Core i7-980X, 3,3 GHz, 18 GB RAM, Nvidia GTX 980, Windows 10. Resident Evil 7 ist seit dem 24. Januar für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.

video

1219131

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil 7 Biohazard: Video-Grafikvergleich - PC vs. Xbox One vs. PS4

Auf welchem System sieht Resident Evil 7 am schönsten aus? In unserem Video-Systemvergleich stellen wir die PC-Version und die Konsolen-Fassungen des Horrorspiels gegenüber. Die Aufnahmen der PC-Version stammen von einem Rechner mit folgender Konfiguration: Intel Core i7-980X, 3,3 GHz, 18 GB RAM, Nvidia GTX 980, Windows 10. Resident Evil 7 ist seit dem 24. Januar für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.

http://www.videogameszone.de/Resident-Evil-7-Biohazard-Spiel-57353/Videos/Grafikvergleich-PC-vs-Xbox-One-vs-PS4-1219131/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2017/01/ResidentEvil7_Grafikvergleich_PC_vs_Konsolen_thumb_b2teaser_169.jpg

resident evil 7,capcom

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2017/1/72662_sd.mp4