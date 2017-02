Alle 20 Mr. Everywhere-Wackelpuppen in Resident Evil 7 finden: In unserem Video-Guide bieten wir euch Tipps zu sämtlichen Fundorten aller Wackelfiguren. Sobald ihr eine der Figuren in Resi 7 gefunden habt, so nutzt ihr das Messer oder eine Feuerwaffe, um diese zu zerstören. Eine Übersicht im Spiel, wie viele der Wackelköpfe ihr bereits zerstört habt, gibt es leider nicht. Nutzt einfach unser Video in diesem Artikel, um alle 20 Locations abzugrasen. Habt ihr alle Sammelfiguren eingeheimst, erhaltet ihr ein PS4-Trophäe beziehungsweise ein PC- oder Xbox One-Achievement.

Kurios: In unserer Session haben wir den Erfolg bereits bei der vorletzten Wackelpuppe im zweiten Spieldurchlauf erhalten. Wir vermuten, dass die Erfolge Spielstand-übergreifend freigeschaltet werden. Verpassen solltet ihr eigentlich keine der 20 Wackelpuppen in Resident Evil 7. Sobald ihr im Haupthaus alles Schlüssel erhalten habt und sämtliche Bereich betreten könnt, grast ihr beispielsweise auch Lucas' Zimmer und besonders den Dachboden ab. Ihr habt euch noch nicht für Capcoms Survival Horror-Spiel entschieden? Dann lest doch unseren Test zu Resident Evil 7. Darin erhaltet ihr Infos zu sämtlichen Stärken und Schwächen des Abenteuers.

In unserem Tipps-Bereich zu Resident Evil 7 halten wir außerdem jede Menge Tipps und Tricks bereit. Dort findet ihr unter anderem eine Resi 7-Komplettlösung sowie einen Boss-Guide in Videoform. Insgesamt sind die Bossgegner in Capcoms Horror-Abenteuer nicht schwer zu meistern. Solltet ihr dennoch Probleme haben, so nutzt unseren Guide. Ihr habt noch nicht alle Coins gefunden? Dann nutzt doch unseren Video-Guide zu allen antiken Münzen. Weitere Infos, Videos oder auch Screenshots findet ihr auch zusammengefasst auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7.

Resident Evil 7 - Alle 20 "Mr. Everywhere"-Wackelpuppen im Video-Guide