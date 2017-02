Mit unserem Boss-Guide zu Resident Evil 7 bieten wir euch Tipps-Videos zu allem Bosskämpfen in Capcoms Survival Horror. Wer also Story und Rätsel des Spiels komplett selbst erleben möchte, der nutzt unsere Videos zu allen Boss-Duellen im neuen Resi 7. In puncto Rätsel & Story bleiben wir dabei weitgehend spoilerfrei. Lediglich der Kampf gegen den Endgegner bietet Szenen, die euren Spieldurchlauf in Teilen nochmals Revue passieren lassen. Nach der Einführung ins neue Horror-Szenario beginnt das erste Duell im aus der Midnight Demo bekannten Gästehaus.

Nutzt am besten unser Inhaltsverzeichnis, um direkt zu den Bossvideos zu gelangen. Solltet ihr Problem beim Spieleinstieg haben, so empfehlen wir euch unsere Grundlagen-Tipps zu Resident Evil 7. Hier erhaltet ihr Details zum Crafting von Kräutern sowie allgemeine Tipps zum Gameplay. Habt ihr euch noch nicht für den Kauf des neuen Survival Horror-Abenteuers entschieden, so führt ihr euch unseren Test zu Resident Evil 7 zu Gemüte. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte zu den Stärken und Schwächen des Spiels. Wer an einer bestimmten Stelle Probleme hat, der nutzt unsere Komplettlösung zu Resi 7.

Resident Evil 7 Boss-Guide: Video-Tipps zu allen Bosskämpfen

Die folgenden Tipps samt Video-Guides bieten euch einen Walkthrough durch sämtliche Bossgegner von Resident Evil 7. Alles in allem sind die Kämpfe nicht sonderlich schwer, solltet ihr dennoch Probleme haben, so nutzt einfach unsere Videos.



Mia auf dem Dachboden

Bevor ihr den Ausgang auf dem Dachboden nutzt, schaut ihr in jedes Zimmer. Hier findet ihr Munition sowie eine Waffe. Klettert nun die Leiter zum Dachbodenfenster nach oben. Sobald Mia mit ihrer Kettensäge das Fenster "öffnet", klettert wieder hinab und geht auf Distanz. Zielt mit der Pistole auf den Kopf, um maximalen Schaden auszuteilen. Sobald Mia näherkommt, dreht ihr euch schnell mit LS nach unten + X-Taste (A-Knopf auf der Xbox One) und geht wieder auf Distanz. Duckt euch mit R3 (RS reindrücken), sofern Mia zum Schlag ausholt. Das folgende Boss-Video bietet weitere Details zum Kampf gegen Mia auf dem Dachboden in Resident Evil 7.

Von Maik Koch

Redakteur

