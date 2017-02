Resident Evil 7: Alle Schatzfotos samt Items im Video-Guide

In Resident Evil 7 alle drei Schatzfotos finden und Belohnungen erhalten? In unserem Video-Guide zu sämtlichen Schatzfotos geleiten wir euch spielend zu allen Items. Neben Steroiden heimst ihr unter anderem auch Munition für die Magnum beziehungsweise sogar ein Waffen-Reparaturset ein. Das erste der drei Schatzfotos liegt im Keller gegenüber des Skorpionschlüssels im Regal. Es zeigt das Bild eines Kamins. Um die Belohnung einzuheimsen, begebt ihr euch in den Raum mit dem großen Hirsch im Erdgeschoss des Haupthauses. Am Kamin ist rechts oben ein Stein locker. Nehmt diesen heraus und ihr bekommt Steroide als Belohnung.

Das zweite Schatzfoto findet ihr am Treppenaufgang ins Gewächshaus zum Bosskampf mit Marguerite. Auf dem Bild erkennt ihr eine Toilette samt Aschenbecher. Begebt euch zurück in den Wohnwagen und blickt ins Camping-Klo des Trailers. Hier erhaltet ihr Munition für die Magnum. Das dritte und letzte Foto erhaltet ihr in der Abstellkammer im Obergeschoss des Haupthauses. Hierzu benötigt ihr den Schlangenschlüssel, um das Schlafzimmer von Jack und Marguerite zu betreten. Im hinteren Abstellraum links in der Ecke findet ihr das Foto. Den dazugehörigen Schatz erhaltet ihr im Testgelände von Lucas. Wo genau, das seht ihr im folgenden Video-Guide zu den Schätzen in Resident Evil 7.

Wir empfehlen euch auch unseren Test zu Resident Evil 7. Darin erfahrt ihr sämtliche Details inklusive Stärken und Schwächen des Survival Horror-Spiels von Capcom. Außerdem schaut ihr in unserem Resi 7-Tipps-Bereich vorbei. Dort gibt es neben einer Komplettlösung zu Resident Evil 7 auch einen Bossguide samt Videos sowie allgemeine Grundlagen-Tipps. Solltet ihr die Sammelitems wie Münzen oder Wackelpuppen mitnehmen wollen, so nutzt ihr unseren Video-Guide zu den Antiken Münzen sowie unser Tipps-Video zu allen Wackelfiguren.

Resident Evil 7 - Alle Schatzfotos samt Belohnungen im Video-Guide