Mit unserer Resident Evil 7 Komplettlösung bieten wir euch Tipps und Tricks rund um das neue Survival Horror-Abenteuer von Capcom. Dabei geleiten wir euch sicher durch sämtliche Häuser, Räume und liefern euch sämtliche Lösungen für Rätsel und mehr. Auch Geheimverstecke für wichtige Items und mehr erhaltet ihr hier in unserem Resi 7 Guide. Wer bereits die Midnight Demo zum neuen Gruselschocker gespielt hat, der weiß ungefähr, was das Abenteuer zu bieten hat. Im Lösungs-Teil der Einführung gelangt ihr erneut in das Gästehaus der Demo. Hierbei gibt es allerdings einige Unterschiede im Vergleich zur Probeversion. In einem speziellen Abschnitt erklären wir die Gegensätze. Hinweis: Unsere Lösung zu Resident Evil 7 entsteht in den kommenden Tagen Stück für Stück! Schaut also immer mal wieder an dieser Stelle vorbei!

Wer die Demo zu Resi 7 noch nicht gespielt hat, der sollte das unter Umständen nachholen. Wer den geheimen Raum in der Probeversion öffnet, der erhält eine schmutzige Münze, die ihr im Hauptspiel verwenden dürft. In unserem Guide zur Resident Evil 7-Demo bieten wir euch eine Lösung mit hilfreichen Tipps und Tricks. In den kommenden Tagen erfolgen weitere Updates dieser Komplettlösung. Außerdem versorgen wir euch noch mit Guides zu den Bosskämpfen sowie den Fundorten der Sammelobjekte. Schaut einfach regelmäßig in unserem Resident Evil 7-Tipps-Bereich vorbei. In unserem Resident Evil 7-Test lest ihr alles Wissenswerte rund um das neue Horror-Erlebnis.

Resident Evil 7 Komplettlösung mit Tipps zum Grusel-Schocker

Wir versorgen euch in unserer Lösung zu Resident Evil 7 mit allen notwendigen Tipps. Egal ob Antike Münzen, Waffen, Steroiden oder Stabilisatoren, wir verhelfen euch zur Flucht aus dem Horror-Haus in Louisiana. Ihr benötigt vor Spielbeginn ein paar grundlegende Hinweise? Dann nutzt doch unsere Resi 7 Grundlagen-Tipps mit ersten Erläuterungen zum Gameplay und den Features.



Einführung - Willkommen im Horror

Im Gästehaus seht ihr euch erstmal in Ruhe um. Willkommen im neuen Horror! Quelle: Capcom Im neuen Resident Evil 7 spielt ihr Ethan, der seine Frau Mia seit etwa drei Jahren vermisst. Eines Tages erhält er eine mysteriöse E-Mail, in der Mia ihm ihren Aufenthaltsort verrät. Er macht sich sofort auf den Weg zum Baker-Anwesen in Dulvey, Louisiana. Nachdem Ethan aus dem Auto aussteigt, übernehmt ihr. Zu Beginn ist das noch nicht sonderlich schwer, denn ihr lauft bei Tageslicht durch einen kleinen, sumpfigen Wald eine vorgegebene Strecke entlang. Am Eingangstor zum Anwesen der Bakers angekommen dürft ihr nicht eintreten, da das Tor verriegelt ist. Ihr betätigt wahlweise die Klingel, erhaltet aber keinen Zutritt.

Der alternative Weg führt euch am Fahrzeug einer Filmcrew vorbei. Untersucht das Auto und findet erste Hinweise, bevor ihr euren Weg fortsetzt. Ihr ruft euer Inventar mittels Dreieckstaste (Y-Knopf auf der Xbox One) auf. Mit dem Touchpad des PS4-Controllers schaut ihr auf die Karte. Durchschreitet das zerstörte Tor und folgt dem Weg. Ihr seht weiter vorn bereits Jack durch das Unterholz wandern. Sobald ihr näher kommt, ist er verschwunden. Schlüpft dann unterhalb der merkwürdigen Skulptur hindurch und springt den kleinen Vorsprung hinab. Ihr findet eine rote Damenhandtasche mit Mias Führerschein darin. Nun gelangt ihr zum Gästehaus in Resident Evil 7 und der Horror beginnt.

Das Gästehaus - Neu gestalteter Demo-Schauplatz

Im Gästehaus angekommen finden sich Spieler der Demo schnell zurecht. Ihr lauft den Gang entlang, hinter euch fällt die Tür ins Schloss. Der Hauptauftrag lautet weiterhin, Mia zu finden. Im Erdgeschoss des Hauses findet ihr einen verschlossenen Schrank im Gang sowie die Küche. In der Küche lest ihr euch die Hinweise in der Zeitung durch. Obendrein findet ihr eine verschlossene Schublade in der Küche, die ihr mit einem Dietrich öffnen müsst. Generell gibt für Resident Evil 7: Schaut euch sämtliche Fotos und Zeitungen an, um viele Informationen über die Hintergründe der Story zu erhalten. Verlasst die Küche und nehmt die Treppe nach VHS-Tapes mit Hinweisen

In Resident Evil 7 findet ihr immer wieder VHS-Kassetten, die ihr an einem Video-Rekorder abspielt. Die Filme seht ihr euch nicht nur an, ihr steuert auch eine Spielfigur im Video. Dabei erhaltet ihr Hinweise auf kommende Abschnitte oder aktuelle Interaktionsmöglichkeit in eurer Umgebung. Da aufgezeichnete Videos immer die Vergangenheit abbilden, haben Aktionen auch Auswirkungen auf Ethans Gegenwart. Behaltet das unbedingt im Hinterkopf.oben. Hier findet ihr ein Tonbandgerät, an dem ihr speichern dürft. Daneben liegt die VHS-Kassette verfallenes Haus.

Begebt euch ins Erdgeschoss und betretet das Wohnzimmer. Hier befindet sich auch ein TV-Gerät, auf dem ihr das Video abspielen dürft. Demo-Kenner haben die Szene mit der Filmcrew bereits gesehen. Doch kurz nach dem "Buhh" des Produzenten schaut ihr zu Boden. Dreht euch um, wenn möglich, denn ihr findet einen Dietrich. Spielt den Kameramann weiter, bis ihr in die Küche kommt. Hier öffnet ihr mit dem Dietrich die Schublade in der Küche. Ihr findet lediglich ein Foto darin, dass ihr aus Ethans Realität bereits kennt. Ihr bemerkt im Verlauf des Videos eine Kordel im Kamin des Wohnzimmers. Spielt das Video zu Ende. Nun kehrt ihr in die Küche zurück und findet die verschlossene Schublade geöffnet. Darin ist eine antike Münze, ein Sammelgegenstand, den ihr einsackt. Speichert im Obergeschoss am Tonband ab und setzt euren Weg wie im Video gesehen fort.

Findet Mia

Zieht an der Kordel im Kamin und nehmt den Weg nach unten. Nachdem die Leiter abbricht, ist der Rückweg versperrt. Lauft einfach im Keller weiter durch den vom Grundwasser überfluteten Teil. Ihr gelangt in einen weiteren Keller des Gästehauses und seht Mia auf einer Liege hinter einer verschlossenen Tür. In der Nähe auf einer der Werkbänke findet ihr einen Bolzenschneider. Damit öffnet ihr Mias Gefängnis. Nun weckt ihr Sie. Setzt euren Weg mit Mia gemeinsam fort, sie erzählt euch mehr von "Daddy" und der Familie. In einer Art Sackgasse angekommen vermisst Mia eine Tür, die sonst immer dagewesen sei. Untersucht den Nachbarraum (Spieler der Resident Evil 7 Midnight Demo kennen den Raum bereits) und findet zwei Puppen darin. Mia verschwindet plötzlich und die vorher vermisste Tür ist plötzlich wieder da. Nehmt die Treppe nach oben in den hinteren Bereich des Gästehauses.

In diesem Gang seht ihr ein Telefon und findet im Bad zwei Heiltränke. Kenner der Demo werden sich über die Sauberkeit der Sanitäreinrichtungen wundern. Der Rückweg zum Flur, der zum Wohnzimmer und zur Küche führt ist noch gesperrt. Einzige offene Tür: Der Rückweg in den Keller. Hier kommt euch eine leicht "wesensveränderte" Mia entgegen und greift euch an. Im Kampf der Einführung zu Resident Evil 7 dürft ihr nicht viel machen. Ihr blockt mit R1 (RB auf der Xbox One), könnt aber im Grund nichts gegen Mia unternehmen. Nachdem sie sich kurz zurückverwandelt, geht sie zu Boden. Ihr geht zu ihr hin, um sie aufzuwecken. Sie greift euch erneut an und schleudert euch durch eine vernagelte Tür. Neben euch am Boden findet ihr die Axt.

Flucht aus dem Gästehaus

Mia jagt euch mit einer Kettensäge durch das Haus! Quelle: PC Games Nutzt diese und macht der durchgedrehten Dame den Garaus. Schaut euch noch ein wenig im Raum um und nehmt die Axt mit. Plötzlich klingelt das Telefon im Gang. Ihr nehmt den Hörer ab und sprecht mit Zoe. Die mysteriöse Fremde möchte euch zur Flucht verhelfen und rät euch, den Dachboden aufzusuchen. Nun öffnet sich die Tür vorn am Badezimmer. Betretet den Flur in Richtung Wohnzimmer und Küche. Um auf den Dachboden zu gelangen, benötigt ihr eine Sicherung, mit der ihr die Treppe im Obergeschoss herunterlasst. Achtung: Auf dem Gang erwartet euch die durchgeknallte Mia mit einer besonderen Waffe. Diese Sequenz scheint geskriptet, ihr könnt sie an dieser Stelle nicht besiegen. Für diese Sicherung durchquert ihr die Küche zum anderen Flur und öffnet den Schrank mit Hilfe des Bolzenschneiders. Nun begebt ihr euch ins Wohnzimmer, wo ihr die Sicherung einsetzt.

Bosskampf: Mia auf dem Dachboden

Begebt euch nun auf dem Dachboden, nach ganz oben. Nehmt keinesfalls schnurstracks die Leiter zum Fenster, sondern schaut euch erst in allen Räumen um. Ihr findet eine Waffe sowie Munition. Zerstört jede Kiste, um noch mehr Munition einzuheimsen. Ladet die Waffe und rüstet sie unbedingt aus. Sobald ihr bereit seid, klettert ihr die Leiter nach oben. Mia kommt euch entgegen und bedroht euch erneut mit einer Kettensäge. Generell gilt: Zielt ihr bei Gegnern auf den Kopf, so verursacht ihr im Falle eines Treffers maximalen Schaden. Weicht Mias gnadenlosen Attacken unbedingt aus und zielt auf den Kopf. Sobald sie zu Boden geht, atmet ihr kurz durch. Aber nur kurz, denn ehe ihr den Dachboden verlasst, drückt euch Jack Baker zu Boden und verpasst euch einen ordentlichen Schlag. Willkommen in Resident Evil 7! Willkommen in der Familie!

Erste Schritte im Haupthaus

Achtet darauf, dass Jack euch nicht entdeckt. Quelle: PC Games Nach der netten Begrüßung lernt ihr die Familie Baker kennen, die euch auch gleich zum Abendessen einlädt. Hierbei schaut ihr zunächst nur zu, bis Lucas aufspringt, weil ein Polizist an der Tür klingelt. Hausherr Jack und seine Frau Marguerite verschwinden ebenfalls und ihr bleibt mir der Oma allein zurück. Nun lasst ihr den Stuhl durch Bewegungen mit dem Analogstick umkippen und befreit auch. Ihr solltet zunächst sämtliche Räume im Ess- und Küchenbereich untersuchen. Sackt Kräuter ein und lest alle Zettel an den Wänden oder Zeitungen auf den Tischen. Im Vorratsraum hinter der Küchenzeile entdeckt ihr eine verschlossene Klappe, die euch ins Kellergeschoss führt. Hier führt euer Weg lang.

Wo ist der Kellerschlüssel?

Verlasst den Essbereich und bewegt euch nach rechts. Am Ende des langen Ganges schlurft Jack mit einer Schaufel entlang. Er schaut offenbar durch die Fenster nach draußen, während Lucas den Polizisten abwimmelt. Wartet im Dunkeln bis Jack wieder verschwindet. Versucht, keine Aufmerksamkeit zu erregen, in dem euch duckt und nicht bewegt. Lauft dann zum Tisch und holt euch den Kellerschlüssel. Dann fix zurück zur Luke und ab unter das Haus. Sollte euch Jack finden, dann flüchtet in den Essbereich. Weicht ihm aus, indem ihr um die Möbel herumlauft. Achtung, er wird den Esstisch zerstören. Nun rennt ihr an ihm vorbei und schnappt euch den Schlüssel. Danach müsst ihr erneut an ihm vorbei durch die Küche zur Kellerluke.

Unten angekommen, habt ihr zunächst Ruhe vor Jack untersucht alle Ecken, auf dem Rasenmäher findet ihr unter anderem eine antike Münze. Am Ende des Kellerganges gelangt ihr in den Waschraum. Hier findet ihr eine Truhe, in der ihr eure Items aufbewahrt sowie eine Wackelpuppe (Sammelgegenstand), die ihr zerstören dürft. Kehrt dafür später zurück, sobald ihr ein Messer bekommen habt. Durchsucht auch die Schubläden für eine gelbe Chemikalie. Diese mischt ihr mit den Kräutern zu Heiltränken. Auf dem Tisch liegt neben dem Tonbandgerät zum Speichern auch die Karte des Haupthauses. Mit dem Touchpad auf dem PS4-Controller ruft ihr die Karte auf. Im Regal neben der Ausgangstür findet ihr eine Dose mit einem Dietrich. Nehmt ihn mit und öffnet damit die Schublade im Gang beim Fenster mit dem Polizisten. Speichert ab und verlasst dann den Waschraum. Zuvor ruft Zoe nochmals auf dem Telefon an. Geht ran und erfahrt, dass ihr durch die Eingangshalle rauskommen könnt.

Eins, zwei Polizei

Der Polizist fordert euch auf, zur Garage zu gehen! Quelle: PC Games Nachdem ihr den Waschraum verlasst, untersucht ihr die Gänge. Jack ist verschwunden. Ihr findet eine Tür in die Haupthalle des Hauses benötigt ihr eine Ochsenstatue. Lauft den Gang zurück zum Eingang zur Garage. Ein Polizist klopft ans Fenster. Führt die Unterhaltung fort und nehmt das Messer, das er euch gibt. Damit zerstört ihr die bisher gefundenen Wackelpuppen. Mit dem Messer zerstört ihr außerdem Kisten, um nach Munition oder Kräutern zu suchen. Meist sind solche Kisten mit gelbem Klebeband umwickelt. Nun dürft ihr mit dem Messer auch den Weg zur Garage öffnen. Der Polizist steht vor euch. Ist das der Ausweg?

Bosskampf - Jack und das Auto

Der Polizist sieht Jack nicht kommenden. Mr. Baker nutzt seine Schaufel um den Gesetzeshüter unsanft zu beseitigen. Danach genießt ihr eine volle Aufmerksamkeit. Rechts neben dem Eingang liegt der Autoschlüssel auf dem Tisch. Am Boden vor dem Auto liegt die Pistole. In den Schubläden der Garage findet ihr auch eine Chemikalie oder Munition. Lauft um das Auto herum, um Jack auf Distanz zu halten. Um dem fiesen Hinterwäldler zu schaden, steigt ihr ins Auto ein und fahrt ihn über den Haufen. Immer und immer wieder. Sobald Jack in den Eisenträger fährt, verlasst ihr das Auto. Sammelt nun am besten alle Items aus Kisten oder Schränken ein. Das Auto brennt und Jack läuft weiter herum. Schießt ihr auf ihn. Kopftreffer verursachen den größten Schaden. Geht er zu Boden, so klettert ihr die Leiter rauf. Er zieht euch nochmals zurück, erledigt sich aber dann selbst - vorerst. Oben findet ihr dann Flintenmunition und ein Bild mit der Ochsenstatue. Öffnet die Schraube auf der Rückseite und nehmt das Ding mit. Schiebt das Regal zur Seite und springt hinab. Ihr landet im Eingangsbereich zur Garage. Speichert bei Bedarf im Waschraum ab. Nun begebt ihr euch zur Tür ins Haupthaus und öffnet mit Hilfe der Ochsenstatue die Tür. Schaut euch im Gang nochmal gründlich nach Items oder Wackelpuppen um.



... Die Resident Evil 7 Komplettlösung wird in Kürze fortgesetzt!