Resident Evil 7: Grundlagen-Tipps zum Survival Horror

Resident Evil 7 Grundlagen-Tipps für einen gelungenen Spieleinstieg! Wir liefern euch einen Einsteiger-Guide mit ein paar Basistipps für das neue Survival Horror-Spiel von Capcom. Bereits nach den ersten Schritten im neuen Resi 7 wird klar: Das Spiel ist auf VR ausgelegt! In den Optionen dürft ihr das Kamera-schwanken ausschalten, um in Kampfsituationen von unnötigem Gewackel verschont zu bleiben. Dafür pausiert ihr das Spiel und schaltet den Eintrag unter "Anzeige" auf "Aus". In Videosequzenzen wackelt es allerdings trotzdem weiterhin hin und her. Mit ersten Tipps zum Spiel findet ihr in diesem Artikel Hinweise zu den Waffen, zum Crafting oder auch den Sammelobjekten.

Solltet ihr euch noch nicht zum Kauf des Capcom-Abtenteuers entschieden haben, so legen wir euch unseren Test zu Resident Evil 7 ans Herz. Darin erfahrt ihr, ob die Rückkehr zum alten Survival Horror-Format restlos gelingt. In unserer Analyse erfahrt ihr sämtliche Details zu allen Stärken und Schwächen. In den kommenden Tagen findet ihr hier bei uns neben einer Resident Evil 7-Komplettlösung auch Video-Guides zu den Sammelobjekten wie antiken Münzen oder Wackelpuppen. Schaut also immer mal wieder hier bei uns vorbei, um keine Tipps & Tricks zu Resi 7 zu verpassen.

Resident Evil 7 - Grundlagen-Tipps für einen gelungenen Spieleinstieg

Kampf oder Flucht

Manchmal ist es besser zu flüchten, als den Kampf zu suchen. Quelle: PC Games Egal ob ungemütliche Hausbewohner oder schleimige Molded-Gegner, ihr steht oft vor der Frage: Kampf oder Flucht? Um Munition zu sparen - besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden - solltet ihr euch nicht jedem Kampf stellen. Sobald ihr beispielsweise das Haupthaus erreicht, wandert Jack umher. In dunklen Ecken dürft ihr euch verstecken, um unbemerkt und sicher einen Ausweg zu finden. Streckt ihr ihn mit Waffengewalt nieder, so hilft euch das leider nicht permanent. Jack wird wieder aufstehen und euch weiterhin verfolgen. Solltet es mal keinen Ausweg aus einer Kampfsituation geben, so nutzt ihr die L1-Taste zum Block, um den erlittenen Schaden etwas in Grenzen zu halten. Danach sprintet ihr an unliebsamen Gegnern mittels L3-Taste vorbei.

Wertvolle Tipps auf VHS

Seht euch die interaktiven Filme auf VHS an! Diese enthalten Tipps oder sogar Items zur Interaktion! Quelle: PC Games Wer bereits die Resident Evil 7-Demo gespielt hat, der kennt das Video der Filmcrew und die wertvollen Informationen, die darin enthalten sind. Solltet ihr ein VHS-Video finden, so begebt euch zu einem passenden Abspielgerät und schaut euch das Video an. Der interaktive Part bietet euch oft Hinweise auf die Umgebung oder bestimmt Dinge, die ihr erledigen dürft. So war es unter anderem in der Demo möglich, die Schublade in der Küche bereits früh im Spiel zu öffnen. Schaut ihr euch das Video an, so findet ihr einen Dietrich zwischen Mikrowelle und Kühlschrank auf dem Boden. Schließt ihr die Schublade im Video auf, so steht diese danach auch außerhalb des Videos offen. Genauso verhält es sich im fertigen Spiel auch. Den Dietrich für die Schublade in der Küche findet ihr ebenso im ersten VHS-Video.

Intensive Itemsuche dank gelber Pillen

Diese Pillen nutzt ihr, um eure Aufmerksam zu steigern. Quelle: PC Games Die Entwickler nutzen die dunkle und verwinkelte Umgebung, um Items gut zu verstecken. Schaut auf jeden Fall in Mülleimer oder zerstört Kisten für Munition und mehr. Auch Hinweise wie Fotos oder Notizen bringen euch weiter. Solltet ihr an einen Punkt gelangen, an dem Spielfortschritt unmöglich scheint, nutzt die gelben Pillen! Damit wird kurzzeitig eure Aufmerksamkeit verstärkt und interessante Objekte in der Umgebung werden sichtbar. Der Effekt hält allerdings nur eine begrenzte Zeit an, weswegen ihr die Pillen sparsam und nur im Notfall verwenden solltet. Teilweise findet ihr in der Umgebung auch normale Pillen, die ihr mittels Chemikalien in gelbe Pillen verwandelt.

Crafting hin oder her

Crafting funktioniert mit Hilfe von Spaltmittel in beide Richtungen. Quelle: PC Games

Apropos Crafting! Ihr findet im Spiel unterschiedliche Chemikalien als Basis für Heiltränke, Munition oder Pillen. So bastelt ihr aus Schießpulver beispielsweise Munition für die Pistole. Während beispielsweise die gelbe Chemikalie mit Schießpulver zur Standard-Munition umgewandelt wird, erzeugt ihr mit roter Chemikalie durchschlagkräftigere Munition. So verhält es sich auch mit Heilkräutern. Mixt ihr ein Kraut mit gelber Chemikalie, erhaltet ihr den Standard-Trank. Nutzt ihr die rote Chemikalie, so bastelt ihr euch einen verbesserten Heiltrank. Der Clou: Ihr dürft später im Spielverlauf das Crafting mit Hilfe von Spaltmittel "umkehren". Das Ganze bietet den Vorteil, die jeweilige Chemikalie aus einem Produkt zurückzugewinnen. Die Basis-Zutat ist dann jedoch verloren. Diese Möglichkeit ist aber praktisch, falls euch beispielsweise vor einem Bosskampf Munition oder jeweils Heiltränke ausgehen.

Reparatur der richtigen Waffe

Auch diese Waffe dürft ihr mit einem Reparatur-Set wieder in Betrieb nehmen. Quelle: PC Games Im Spiel findet ihr nicht nur funktionsfähige Pistolen und Gewehre. Mit Hilfe von Reparatursets dürft ihr beschädigte Waffen wieder einsatzfähig machen. So findet ihr unter anderem eine kaputte Pistole, die ihr wieder aufpäppelt. Eines dieser Sets erhaltet ihr beispielsweise im Hof des Haupthauses. Gegenüber dem Wohnwagen am Fuße der Veranda zwischen den beiden Treppen gibt es ein lockeres Stück Wellblech. Dies verbirgt eine Kiste mit einem Reparaturset. Damit dürft ihr die beschädigte Pistole wieder funktionsfähig machen. Alternative: Ihr wartet noch, bis ihr im Dachboden des Hauses ein Holzgewehr findet! Damit tauscht ihr die kaputte Flinte an der Statue aus! Es gibt übrigens später ein weiteres Reparaturset. Die Entscheidung liegt bei euch.

Hilfreiche Sammelobjekte

Diese Wackelpuppen findet ihr im gesamten Spiel. Zerstört sie! Quelle: PC Games In Resident Evil 7 findet ihr selbstverständlich auch Sammelgegenstände. So haben die Entwickler beispielsweise antike Münzen in der gesamten Spielwelt versteckt. Sobald ihr den Wohnwagen im Hof erreicht, dürft ihr die Münzen eintauschen. Übrigens: Wer sich in der Demo die schmutzige Münze besorgt hat, darf diese hier ebenfalls als "Zahlungsmittel" nutzen. Ihr erhaltet dadurch beispielsweise Steroide, um eure maximale Gesundheit zu steigern sowie Stabilisatoren, um eure Zielgenauigkeit zu erhöhen. Außerdem tauscht ihr neun antike Münzen gegen die Magnum ein. In der Spielwelt sind neben Dokumenten mit Story-Häppchen auch Wackelpuppen versteckt, die ihr zerstört.

Das passende Werkzeug

Wählt die passende Waffe in Resident Evil 7 aus! Quelle: PC Games Ihr solltet recht schnell ein Gespür dafür bekommen, welche Waffe bei welchem Gegnertyp besonders effektiv ist. Hervorzuheben ist hier insbesondere der improvisierte Flammenwerfer, den ihr im alten Haus neben dem Anwesen zusammenbauen könnt. Der Feuerstrahl eignet sich zwar kaum zum Bekämpfen der humanoiden Mutanten, dafür aber umso mehr, um Insektenschwärmen oder Anhäufungen von Spinnen auf den Schränken und Türen einzuheizen. Auf Distanz eignet sich die Pistole sehr gut, im Nahkampf sollte hingegen die Schrotflinte gezückt werden. Wenig überraschend solltet ihr den Granatwerfer oder die Fernzünder-Sprengsätze bevorzugt bei Gegnermassen oder Bossgegnern einsetzen. Sobald ihr Flammenwerfer und/oder Maschinengewehr besitzt, könnt ihr das Messer auch getrost in der Kiste lassen und Holzkisten stattdessen mit einem gezielten Schuss öffnen. Hinweise: Weitere Guides zum neuen Gruselabenteuer findet ihr auch im Tipps-Bereich zu Resident Evil 7.