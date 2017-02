Resident Evil 7 DLC-Lösung zum Schlafzimmer im Banned Footage-Inhalt: Wir verraten euch, wie ihr im Bedroom des Verbotenen Filmaterials Vol. 1 für Resi 7 den Ausgang finden und somit dem Raum entkommt. Dafür haben wir für euch auch einen Video-Guide zum Bedroom-DLC angefertigt. Im Escape the Room-Abschnitt schlüpft ihr in die Rolle von Clancy, dem Kameramann im ersten VHS-Video des Hauptspiels. Dieser wird von Marguerite Baker im Schlafzimmer des Haupthauses gefangen gehalten. Sobald die Dame des Hauses den Raum verlässt, versucht ihr zu fliehen. Dabei achtet ihr allerdings auf die Anordnung von Gegenständen im Zimmer. Sobald Marguerite ein Geräusch hört, kommt sie nachschauen, was passiert ist. Ihr solltet also das Zimmer wieder so herrichten, wie es anfangs war.

In unserer Lösung zum Bedroom-Video des Banned Footage-DLC geleiten wir euch sanft durch die neuen Inhalte. Den Resident Evil 7-DLC für PC und Xbox One oder auch PS4 gibt es via Steam, Xbox Live oder PSN für 9,99 Euro zum Download. Neben dem Schlafzimmer-Level ist auch das Minispiel Ethan must die sowie das Tape Albtraum enthalten. Der folgende Guide zum Resi 7-DLC geleitet euch durch das Escape the Room-Game. Weitere Guides zum Survival Horror-Abenteuer von Cacpom findet ihr im Tipps-Bereich zu Resident Evil 7. Wir legen euch besonders unsere Resident Evil 7-Lösung sowie unser Tipps-Video zu allen antiken Münzen und unseren Video-Guide zu allen Mr. Everywhere-Wackelpuppen ans Herz. Aber auch viele weitere Tipps findet ihr hier bei uns.

Resident Evil 7 DLC-Lösung - Dem Schlafzimmer entkommen

Kameramann Clancy wurde von Marguerite Baker ans Bett gefesselt. Nun soll er brav das Essen vertilgen, das Margi zubereitet hat. Sobald Mrs. Baker den Raum verlässt, versucht ihr, einen Ausweg zu finden. Diese Resident Evil 7 DLC-Lösung verrät euch, wie die Flucht gelingt.



Resident Evil 7 - Der Schlafzimmer-DLC im Video-Guide

Handfessel lösen, Lampe nehmen, Überblick verschaffen

Zunächst löst ihr Clancys Handfessel links und steht auf. Gleich links neben euch befindet sich eine Lampe an der Wand. Diese nutzt ihr, um den Raum zu beleuchten und euch einen ersten Überblick zu verschaffen. Öffnet am Schminktisch die linke Schublade. Darin findet ihr einen Zettel mit dem Hinweis auf die Uhrzeit für die kleine Uhr links neben dem Bett. Schiebt die Schublade wieder hinein! Achtung: Keinesfalls die rechte Schublade gewaltsam herausziehen! Ihr bekommt sie sonst nicht wieder hineingeschoben und Marguerite merkt, dass etwas nicht stimmt. Nehmt noch das Feuerzeug aus der Vase auf dem Schminktisch an euch.

Wanduhr öffnen, Bilder anordnen

Merkt euch diese Anordnung der Bilder, wenn Marguerite zurückkehrt, sollte sie es genauso vorfinden. Quelle: PC Games Schaut euch nun die Bilderwand am Altar an. Hier fehlen Gemälde, die ihr später nach und nach einsetzt. Doch zunächst begebt ihr euch zur kleinen Uhr auf dem Beistelltisch links neben dem Bett. Klickt die Uhr an und ein Zeiger fällt hinab. Diesen Zeiger nutzt ihr als Dietrich für die Wanduhr. Schließt nun das Schloss auf und merkt euch die Uhrzeit. Achtung, sobald ihr das Gemälde aus der Wanduhr nehmt, ertönt ein darin ein Gong und Marguerite wird auf das Geräusch aufmerksam. Wir empfehlen euch also, zunächst das Gemälde rechts in der Ecke auf der Wanduhrseite an euch zu nehmen und links an der Wand anzuordnen. Merkt euch unbedingt, welches Bild an dieser Stelle hing! Das ovalförmige Bild packt ihr ebenfalls an die passende Stelle. Nun holt ihr das Bild aus der Wanduhr und setzt es ein.

Marguerite macht sich nun auf den Weg zu euch. Nehmt nach der Anordnung der Bilder die Nadel aus dem Buch vor euch. Ihr noch etwas Zeit, um den Raum so herzurichten, dass die Mrs. Baker nichts merkt. Nehmt alle Bilder von der Wand und hängt das runde Bild wieder links hin. Stellt das große, rechteckige Bild wieder hinten rechts in die Ecke vor die Sektflasche. Achtet auf die Schubladen des Schminktisches, dass diese eingeschoben sind. Nun hängt ihr die Lampe an die Wand und nehmt Platz und wartet auf Marguerite. Habt ihr alles wieder richtig aufgeräumt, so schöpft Marguerite keinen Verdacht und verlässt das Zimmer wieder.

Nähnadel benutzen, Uhrzeit einstellen

Mit der Nähnadel stellt ihr die Uhr auf 5.00 Uhr. Quelle: PC Games Ihr steht nun wieder auf uns nehmt erneut die Lampe. Nun benutzt ihr die Nähnadel an der Uhr auf dem Beistelltisch, um den Minutenzeiger zu ersetzen. Vom Ziffernblatt der Wanduhr wisst ihr, dass ihr 5.00 Uhr einstellen müsst. Sobald ihr die richtige Uhrzeit eingestellt habt, fährt das Bett unter großem Lärm zur Seite! Ihr erkennt einen Fluchtweg, der allerdings (noch) verschlossen ist. Obendrein kommt ein Zettel zum Vorschein. Marguerite wird durch den Lärm aufmerksam und macht sich auf den Weg. Fahrt das Bett zurück, indem ihr die Uhr nochmals anwählt, hängt die Lampe wieder hin und legt euch ins Bett.

Code für Abstellraum, Zettel am Boden, Besteck untersuchen

Marguerite betritt den Raum mit neuem Essen. Außerdem befindet sich neben einem Kocher auch eine Gabel auf dem Tablet. Nachdem die Dame des Baker-Hauses in Resident Evil 7 das Schlafzimmer wieder verlassen hat, schaut ihr euch im Inventar das Besteck genauer an. Auf der Gabel findet ihr eine Schlange, auf dem Löffel einen Apfel. Um nun den richtigen Code für den Abstellraum im Bedroom-DLC zu erfahren, müsst ihr den Zettel am Boden lesen. Dieser verrät euch nämlich, wie ihr die Gemälde an der Wand anordnen müsst, um das finale Symbol für den Tür-Code sowie die korrekte Anordnung zu erfahren.

Nach dieser Beschreibung platziert ihr die Bilder an der Wand. Quelle: PC Games Das große Bild mit den vier Greifvögeln gehört demnach in die Mitte, das kleine rechteckige mit dem blinden Mann ganz nach links. Das ovale Gemälde mit dem jubelnden Menschen kommt somit ganz nach rechts. Nun dreht sich das Buch auf dem Altar ganz nach hinten auf die letzte Seite. Die Voodoopuppe verrät euch das Blatt als drittes Symbol. Außerdem bietet euch das Püppchen die korrekte Anordnung: Gabel links, Blatt in der Mitte, Löffel rechts. Und genauso gebt ihr den Code am Schloss der Abstellkammer ein: Schlange, Blatt, Apfel - wie Adam und Eva im Paradies. Packt die Gemälde zunächst wieder an die richtige Stelle der Ausgangsposition, damit ihr das nicht vergesst!

Festbrennstoff finden, Kocher nutzen, Korkenzieher erhalten

Stellt ihn unter die Sektflaschen, um die Spinnen zu verscheuchen. Quelle: PC Games Im Abstellraum findet ihr einen Vogelkäfig, in dem der Schlüssel für die Tür unterhalb des Bettes versteckt ist. Außerdem in der Kammer: Ein Gemälde sowie ein Projektor und ein weiterer Teil einer Lampenaufhängung, die mit einem Korken befestigt ist. Hinter dem großen Gemälde im Schlafzimmer des ersten Teils des Banned Footage-DLCs zu Resident Evil 7 findet ihr eine Sektflasche mit einem Korkenzieher. Diese ist allerdings von Spinnen verdeckt. Im Abstellraum neben dem Projektor links findet ihr unten eine verschlossene Tür. Nutzt die Gabel, um den Nagel auszuhebeln. Im Schränkchen findet ihr Festbrennstoff für den Kocher.

Füllt die Brennpaste in den Kocher und geht ins Schlafzimmer zurück. Nehmt das große Bild und platziert den gefüllten Kocher an dessen Stelle. Nun benutzt ihr das Feuerzeug, um den Kocher zu entzünden. Die Spinnen verschwinden, allerdings wird Marguerite erneut aufmerksam! Nehmt schnell den Kocher an euch, nehmt den Korkenzieher und stellt das große Gemälde wieder hin. Nun hängt ihr die Lampe neben das Bett und setzt euch hin. Ihr habt es fast geschafft, im Resident Evil 7-DLC aus dem Schlafzimmer zu entkommen! Sobald Marguerite aus dem Zimmer verschwindet, beginnt der letzte Abschnitt.

Messer finden, Schattenrätsel lösen, Schlüssel erhalten

Nutzt das Messer, um den Projektor zu öffnen. Quelle: PC Games Steht auf, nehmt die Lampe und begebt euch nach hinten links im Abstellraum. In der Innentasche des Mantels auf dem Kleiderständer findet ihr einen Zettel. Ihr erfahrt, dass Zoe irgendwo hinter Möbeln Messer versteckt. Verlasst nun die Kammer und und schaut hinter die linke Seite des Schminktisches an die Wand (gleich neben der Tür zum Abstellraum). Dort findet ihr das Messer, das ihr gleich an euch nehmt. Mit dem Korkenzieher schraubt ihr nun die Lampenhalterung im Schlafzimmer sowie im Abstellraum ab. Beide Teile kombiniert ihr im Menü.

Nehmt nun das Messer und öffnet den Projektor. Stellt nun die Lampe hinein. Jetzt platziert ihr auf dem vorderen Sockel die kombinierte Lampenaufhängung. Dreht nun das Objekt so, dass die Haare der Medusa durch den Schatten perfekt nachgebaut werden. Auf dem vorderen Sockel benutzt ihr die Gabel, um den Schlangenkopf nachzubilden. Sobald ihr beide Bilder nachgebaut habt, öffnet sich der Vogelkäfig. Nehmt nun den Schlüssel an euch und bereitet euch auf einen kleinen Zweikampf mit Marguerite vor, bevor ihr die Tür erreicht.

Marguerite ausschalten, Tür unterm Bett zur Flucht nutzen

Ihr hört, wie Marguerite das Schlafzimmer betritt, um nach euch zu sehen. Rüstet das Messer in eurer Hand aus. Lauft aus der Abstellkammer-Tür ins Schlafzimmer und attackiert Marguerite mit dem Messer. Sobald die Dame zu Boden geht, lauft ihr zur Uhr neben dem Bett und schiebt das Bett zur Seite. Benutzt nun den Schlüssel, um die Tür zu öffnen und flieht dann aus dem Schlafzimmer des Banned Footage Vol. 1-DLCs von Resident Evil 7.