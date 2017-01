Nicht mehr lange, dann erwartet euch die "Familie", im kommenden Horrorschocker Resident Evil 7: Biohazard. Um euch schon jetzt auf die Gastfreundschaft einzustimmen, die euch erwartet, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Jeder freut sich darauf, nach Hause zu kommen, denn dort gibt es gutes Essen, ein gemütliches Bett und man fühlt sich in der Wärme der Familie wohl. Allerdings wohl eher nicht in Resident Evil 7, denn das Haus, welches ihr im Horrorspiel erkundet, besitzt ein ganz eigenes Flair. Und die Familie dort will euch zwar zum Essen einladen, doch auf dem Speiseplan steht ihr.

Resident Evil 7: Biohazard erscheint am 24. Januar für PC, Playstation 4 und Xbox One. Der nun veröffentlichte Trailer stimmt euch schonmal auf eure Reise "nach Hause" ein.

Quelle: Gematsu