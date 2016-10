Mit "The World of Resident Evil 7" hat Capcom eine Kurzfilmreihe zum kommenden Virtual-Reality-Spiel Resident Evil 7: Biohazard gestartet. Zwei erste Clips hat der Publisher bereits veröffentlicht: In "Mysterious Caller" bekommen wir es mit gleich mehreren klingelnden Telefonen an unterschiedlichen, aber ähnlich unwirtlich anmutenden Orten zu tun, bis uns eine unfreundliche Stimme eindringlich klar macht, dass wir hier wenig willkommen sind. Der zweite Clip, "Shotgun In The Box", präsentiert uns die wohl beliebteste Allzweckwaffe gegen Untote und andere Feinde, die wir vermutlich auch im neusten Ableger der Resident-Evil-Reihe wieder das eine oder andere Mal zum Einsatz bringen werden.

Resident Evil 7: Biohazard soll zeitexklusiv für die PlayStation VR, später aber vermutlich auch für andere Virtual-Reality-Headsets wie die HTC Vive und die Oculus Rift erscheinen. Wer die in der vergangenen Woche veröffentliche PS VR bereits sein Eigen nennt, darf sich bereits mit der Kitchen-Demo auf die Horrorerfahrung einstimmen. Ob Capcom auch mit dem eigentlichen Spiel die gruselige Atmosphäre der Kurzclips halten können wird, erfahren wir spätestens ab dem 24. Januar 2017, wenn das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Für weitere Informationen und Ankündigungen rund um Resident Evil 7: Biohazard haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

via Gematsu