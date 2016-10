Resident Evil 7 soll auf dynamisches Speichersystem setzen

Mit Resident Evil 7: Biohazard kündigt Capcom eine Rückkehr zu den Wurzeln der einst beliebten Horror-Marke an, die in den vergangenen Jahren durch zunehmend action-orientiertere Spiele durchaus Federn gelassen hatte. Konkret soll der voll auf Virtual Reality ausgelegte siebte Teil wieder vor allem in einer Hinsicht mehr bieten - dem Horror. Eine Neuerung soll dabei das Gefühl der Ungewissheit unterstützen, das die Entwickler wohl beim Spieler erwecken wollen: Im Gespräch mit Yuga Tech hat Game Producer Masochika Kawata über das Speichersystem gesprochen, das in Resident Evil 7 zum Tragen kommen soll. So soll es neben festgelegten, manuellen Speicherpunkten ein Autosave-Feature geben, das verhindern soll, dass der Spieler bei Ableben allzu weit zurückgeworfen wird - diese versteckten Speicherpunkte sollen sich dabei jedoch dynamisch dem gewählten Schwierigkeitsgrad anpassen.

"Das Spiel ist eine lineare Erfahrung, was nicht heißen soll, dass es nur einen Weg gibt, sondern vielmehr, dass es in einer linearen Zeitlinie angesiedelt und nicht in Kapitel unterteilt ist. Was allerdings das Speichern betrifft, gibt es eine Autosave-Funktion, sodass man nicht allzu weit zurück vom Neuen starten kann. Es gibt aber auch Räume, in denen man manuell speichert. Das Speichersystem variiert aber auch abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Wählt man einen höheren Schwierigkeitsgrad, wird das Speichersystem auch nicht so nett zu euch sein", so Kawata in seiner Erklärung. Ob das Speichersystem tatsächlich so zu der offenbar ohnehin unwirtlichen Atmosphäre des Horrorspiels beitragen wird, erleben wir voraussichtlich ab dem 24. Januar 2017, wenn Resident Evil 7: Biohazard für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Quelle: Yuga Tech via Playfront