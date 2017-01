Lange dauert es nicht mehr, bis sich Gruselfreunde in Resident Evil 7: Biohazard stürzen dürfen, das sich zu den Horror-Wurzeln der Serie zurückbegeben soll - so zumindest das Versprechen von Entwickler Capcom. Dabei lockt die PlayStation-4-Version des Spiels mit einem ganz besonderen Anreiz: der vollumfänglichen Unterstützung der Virtual-Reality-Brille PlayStation VR, die den Horror in noch immersivere Sphären bringen soll.

Wie Xbox-Chef Phil Spencer nun aber über Twitter verlauten ließ, soll die Xbox-Fassung den Nutzern von Microsofts Konsole aber ebenfalls einen Anreiz bieten: Resident Evil 7 soll offiziell als "Xbox Play Anywhere"-Titel erscheinen, und Käufern der digitalen PC- und Xbox-One-Fassung die Möglichkeit geben, das Spiel gratis auch auf der jeweils anderen Plattform zu genießen.



RESIDENT EVIL 7 biohazard confirmed for @Xbox Play Anywhere – buy once, play on both Xbox One & @Windows 10 PC. https://t.co/yhcwjEnjla — Phil Spencer (@XboxP3) 18. Januar 2017

"Xbox Play Anywhere" bietet Spielern das praktische Cross-Save-Feature, dass es möglich macht, etwa auf der Xbox One zu spielen, und das gleiche Abenteuer zu einem anderen Zeitpunkt am PC fortzusetzen. Damit soll Nutzern von Microsofts Plattformen mehr Flexibilität geboten werden. Zu beachten ist aber, dass es die Gratisversion nur in digitaler Form gibt. Resident Evil 7: Biohazard erscheint voraussichtlich am 24. Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Für weitere Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Trailer zum Spiel haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Eurogamer