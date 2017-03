Resident Evil 7 Biohazard: Teil 1 der Making-Of-Reihe erklärt die Idee hinter dem Horrorspiel

Resident Evil 7 mutet nicht wie eine direkte Fortsetzung der bekannten Horrorspiele-Reihe an, schaffte es aber, den Gruselfaktor zurück in die Serie zu bringen.

Was hat die Entwickler dazu bewogen, dieses Spiel zu entwickeln und wie verlief der Entstehungsprozess? Capcom will diese Fragen nun in einer vierteiligen Making-Of-Reihe beantworten. In Teil wird euch die Idee hinter Resident Evil 7 anhand von Interviews mit Executive Producer Jun Takeuchi, Producer Masachika Kawata und Director Koshi Nakanishi nähergebracht.

In den kommenden Wochen erfahrt ihr dann in den folgenden Videos, wie das Entwicklerteam die Plantage in Louisiana entwarf und woher die Entwickler die Inspirationen für die besonders düsteren Momente in der Story kamen. Außerdem wird euch das Konzept der Kitchen-Demo erklärt und wie es durch sie zur Survival-Horror-VR-Erfahrung kam.

Quelle: Pressemeldung