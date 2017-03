Vor wenigen Tagen veröffentlichte Capcom den ersten Teil einer Videoreihe, die die Entstehung des erfolgreichen Horrorspiels Resident Evil 7: Biohazard beleuchtet. Ging es in der ersten Folge hauptsächlich um die Anfänge der Produktion und die Besetzung wichtiger Posten, ließen die leitenden Entwickler Capcoms aber schon einige interessante Anekdoten und Hintergrundinformationen anklingen. So gab es an einem Punkt der Entwicklung offenbar ein spezielles Feature, im Rahmen dessen wir mit unserer Spielfigur die Luft anhalten hätten müssen, um an Gegnern vorbeizukommen.

"Es gab ein Limit, wie lange du die Luft anhalten konntest, mit einer Atemanzeige auf dem Bildschirm, die bei Halten eines Knopfes stetig abnahm. Und wenn du es nicht rechtzeitig an den Gegnern vorbei schafftest, entdeckten sie dich", so der Produzent Jun Takeuchi. Allerdings: "Das war eine wirklich spaßige Idee, aber die Spieler neigten dazu, sich zu verkrampfen und auch in Wirklichkeit den Atem anzuhalten, was das Spiel sehr ermüdend machte. Auf dem Papier war es eine großartige Idee, aber wir verwarfen sie schließlich, weil wir dachten, das für 15 Stunden zu machen, würde bei den Leuten zu Sauerstoffmangel führen."

Das Atmungs-Feature war allerdings nicht der einzige Aspekt, der der Schere zum Opfer fallen musste, wie der leitende Entwickler Koshi Nakanishi erklärt. "Eine Sache, von der ich wünschte, wir hätten sie behalten können, war der Familienhund", so Nakanishi. "Er war Teil der Dinner-Szene, glaube ich. Aus irgendwelchen Gründen mussten wir ihn entfernen, eine Schande. Im Nachhinein wünschte ich wirklich, wir hätten ihn behalten können. Ich habe seinen Namen vergessen. Er hieß Diane oder so ähnlich."

Die Videoreihe über Resident Evil 7: Biohazard soll demnächst mit weiteren Folgen fortgesetzt werden. Für allgemeine Informationen, Neuigkeiten und mehr zum Spiel besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Via Gamepur