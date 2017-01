Jetzt ist es fast soweit: Am morgigen Dienstag den 24. Januar 2017 erscheint offiziell das neue Resident Evil 7, mit dem Entwickler Capcom Spielern an PC, Xbox One und dank VR-Unterstützung insbesondere PlayStation 4 eine Rückkehr zu den Horrorwurzeln der Serie verspricht. Und obwohl diese mit Resident Evil 4 seinerzeit insbesondere auf dem Nintendo Gamecube einen ihrer Höhepunkte zu verzeichnen hatte, sollten Nintendo-Jünger in nächster Zeit offenbar nicht mit einer Umsetzung von Teil 7 für die bald erscheinende Switch hoffen. Wie Capcom-Produzent Masachika Kawata gegenüber Express Online hat verlauten lassen, sei das Unternehmen zwar an der Entwicklung neuer Spiele für die Switch interessiert, eine Umsetzung von Resident Evil 7: Biohazard scheint derzeit aber wohl eher unwahrscheinlich.

"Ich denke, das ist ein sehr einzigartiges Stück Hardware", so Kawata, dessen Studio einer von vielen angekündigten Switch-Unterstützern ist. "Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die das System selbst zu bieten haben wird, aber aktuell haben wir keine Pläne hinsichtlich Resident Evil auf der Switch." Keine guten Neuigkeiten für hoffnungsvolle Switch-Käufer also - aber wer weiß schon, was die Zukunft noch bringen wird? Immerhin wurde auch Resident Evil 4 erst im vergangenen Jahr zum x-ten Mal neu veröffentlicht. Für Informationen und Neuigkeiten zu Resident Evil 7: Biohazard besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Express Online via Neogaf