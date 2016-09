Resident Evil 7: Horror-Game wird deutlich teurer

In den USA ist es bereits möglich, sich das kommende Horrorspiel Resident Evil 7, respektive Biohazard 7, über den Playstation Store vorzubestellen. Während der Preis der Digital Deluxe Edition bisher bei 79,99 US-Dollar lag, wurde dieser mittlerweile erhöht.

Vorbesteller müssen nun 89,99 US-Dollar bezahlen, das sind ganze 10 Dollar mehr. Dafür gibt es aber eine weitere Episode zum Spiel als Bonus obendrauf. Diejenigen, die sich das Spiel bereits zum alten Preis vorbestellt hatten, bekommen es auch weiterhin zu diesem Preis - und das sogar mit der Bonus-Episode! Ebenfalls mit dabei (bei allen Vorbesteller-Versionen) ist das "Survival Pack: Recovery Set", mit welchem man bei jedem Neustart des Spiels eine Reihe von Heilungsgegenständen erhält. Zusätzlich dürfen Vorbesteller direkt im Madhouse-Schwiegkeitsgrad beginnen, den man sonst erst freispielen muss und es kann eine mysteriöse Glücksmünze im Spiel geworfen werden.

Die Szene aus dem neuen Trailer, in der man am Tisch einer verrückten Kannibalen-Familie aufwacht, soll übrigens etwas später im Spiel stattfinden und man wird auf andere Überlebende treffen, von denen einige bekannte Charaktere aus der Spieleserie sein sollen. Erscheinen wird Resident Evil 7 am 24. Januar 2017 für die PC, Playstation 4 und Xbox One. Bereits jetzt kann man eine Demo spielen. Der Preis der europäischen Version des Horrorspiels steht noch nicht fest.

Quelle: VG247