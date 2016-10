Capcom lässt die Fans des Horrorspiels Resident Evil 7 nicht verhungern und veröffentlichte heute die Kitchen-Demo des Spiels. Diese ist exklusiv für Playstation VR verfügbar, sodass sich jeder, der eines der begehrten Virtual-Reality-Headsets ergattern konnte, direkt in die Horrorküche begeben kann. Dort erwartet euch das absolute Grauen! Und damit meinen wir keinen Spinat!

Die Kitchen-Demo stellt einen Einblick in das VR-Erlebnis dar, welches Resident Evil 7 ab dem 24. Januar den Spielern bieten möchte. Zwar bietet die Demo nur eine relativ kurze Episode, dennoch zeigt sie die interaktive und gruselige Welt, in welche euch Resident Evil 7 entführt. Durch die Unterstützung von Playstation VR taucht ihr in eine sehr intensive Spielerfahrung ab, die nichts für schwache Nerven ist.

Der VR-Modus ist im finalen Spiel natürlich optional und wer zu große Angst verspürt, wenn er mit dem VR-Headset auf dem Kopf durch das Horrorhaus schleicht, der kann das Abenteuer natürlich ebenso regulär auf dem Fernsehgerät spielen. Allerdings wurde Resident Evil 7 schon mit Playstation VR im Hinterkopf entwickelt, weswegen das Spielerlebnis mit dem Headset deutlich immersiver, atmosphärischer und angesteinflößernder ist - und genau das wünscht man sich doch von einem Horrorgame. Für derartige Erfahrungen sind VR-Headsets geradezu prädestiniert.

Doch probiert es selbst aus und ladet euch die kostenlose Kitchen-Demo zu Resident Evil 7 für Playstation VR aus dem Playstation Store herunter.