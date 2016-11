Wer gerne Collector's Editions von Computerspielen kauft und sammelt, der sollte ein Auge auf die von Campcom und Gamestop angekündigte CE zum Horror-Action-Adventure Resident Evil 7 werfen.

Die Edition erscheint in einer exklusiven Metall-Box. In dieser befindet sich das eigentliche Spiel, ein 4-GB-USB-Stick, der die Form eines Zombiefingers besitzt, eine exklusive Lithographie, ein blutiger Notizzettel sowie noch eine zusätzliche Box, die wie eine alte VHS-Kassette aussieht und in welcher der USB-Stick aufbewahrt werden kann.

Highlight der Collector's Edition stellt aber das Modell des Horror-Hauses dar, in welchem das Spiel angesiedelt ist. Dieses ist aber nicht einfach nur ein Hingucker, es fungiert außerdem als Musikbox und spielt einen Song, während das Haus beleuchtet wird. All das steckt in einer großen Premium-Verpackung.

Die Collector's Edition des Horrorspiels Resident Evil 7 wird exklusiv über Gamestop vertrieben und kostet rund 180 US-Dollar. Bisher wurde sie nur für die USA angekündigt und wird offenbar nur für die Konsolenversionen erscheinen.

Quelle: Gamestop