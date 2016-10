Viele Spieler freuen sich auf den Release von Playstation VR, dem Virtual-Reality-Headset von Sony. Denn es wurden schon einige sehr interessante Spiele dafür angekündigt, darunter das Horrorgame Resident Evil 7.

Doch Playstation VR erscheint am 13. Oktober, während der Release von Resident Evil 7 für den kommenden Januar angekündigt wurde. Allerdings muss man nicht so lange warten, um sich zumindest ein wenig gruseln zu können. Denn Capcom kündigte nun die Kitchen-Demo für das Horrorspiel an. Diese Demo soll direkt zum Start von Playstation VR im Playstation Store zum Download bereit stehen und schonmal einen ersten Vorgeschmack auf das Horrorszenario geben. Man wird also schon bald sehen können, wie sich Resident Evil 7 in VR spielt und wie schaurig die Atmosphäre in Virtual Reality rüberkommt.

Was genau die Demo enthalten wird, ist noch nicht klar - dem Titel nach zu urteilen, wird es wohl in einer Küche spielen. Die vielen Messer und Geräte sorgen sicher für das eine oder andere blutige Erlebnis...

Quelle: Gamezone