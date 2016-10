Resident Evil 7 Biohazard: Zeitexklusiv für PlayStation VR - später auch für Oculus Rift?

Resident Evil 7 Biohazard lässt sich vollständig mit einem Virtual Reality-Headset erleben. Zum Release am 24. Januar 2017 ist der Support der VR-Brillen auf das PlayStation VR-Headset für PlayStation 4 beschränkt. Offenbar haben die Publisher Sony und Capcom eine Vereinbarung getroffen, wonach der Survival-Horror zwölf Monate exklusiv PlayStation VR unterstützt. Das lässt sich einem Poster entnehmen, das jüngst über Facebook und kurze Zeit später auf Reddit.com veröffentlicht wurde. Neue Informationen zur Virtual-Reality-Unterstützung wurden nicht genannt. Daher bleibt abzuwarten, ob sich Resident Evil 7 nach der Zeitexklusivität mit PlayStation VR auch mit anderen VR-Brillen wie Oculus Rift und HTC Vive erleben lässt. Auszuschließen ist das allerdings nicht, soll der Survival-Horror doch auch für den PC erscheinen.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Resident Evil 7 Biohazard im Auge. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zum neuen Capcom-Titel zusammen. PlayStation VR kommt am 13. Oktober in den Handel. Bis zum Release von Resident Evil 7 im Januar 2017 müssen sich VR-Käufer allerdings nicht gedulden, um sich durch die Horror-Welt von Resident Evil gruseln zu können. Direkt zum Launch von PlayStation VR soll die Kitchen-Demo erscheinen, die einen ersten Vorgeschmack auf die VR-Erlebnisse mit Resident Evil 7 geben soll.

Quelle: Reddit