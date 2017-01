Resident Evil 7 ist ein wahrer Augenschmaus. Die Engine überzeugt mit gut gemachten Schatteneffekten und detailreichen Umgebungen. wie ihr in unserem Test zu Resident Evil 7 lest. In unseren angehängten Video-Grafikvergleichen stellen wir die Konsolenversionen für PS4, PS4 Pro sowie Xbox One gegenüber - und zeigen, welche grafischen Unterschiede es gibt. Besitzer einer PS4 Pro erleben das Gruselabenteuer in einer 4K-Auflösung und mit HDR - dadurch wirken die Farben und Kontraste realistischer.



Auch zwischen den Versionen für die Standard-PS4 und Xbox One fallen größere Unterschiede auf, wie ihr beispielsweise an den Haaren in der letzten Szene des nachfolgendes Videos seht.



Die Charaktere selbst setzt die Engine schön in Szene, lediglich die Darstellung längerer Haare sorgt manchmal für Probleme. Mit einer Länge von gut über eine Minute fallen die Ladezeiten zwar recht lange aus. Dafür müssen sie allerdings nur bei Spielstart erduldet werden. Ladebalken beim Betreten neuer Bereiche gibt es in Resident Evil 7 nicht. Manche Texturen im Spiel benötigen jedoch einen Augenblick, bis sie vollständig geladen sind - störend ist das aber nicht. Dabei läuft der Survival-Horror-Titel jederzeit flüssig; die Bildrate geht nie in die Knie. Bugs und Glitches sind uns während des Tests zu Resident Evil 7 nicht aufgefallen.

Das Gruselabenteuer beginnt am 24. Januar, dann steht das neue Resi für PC, PS4 und Xbox One in den Regalen. Vergleiche mit der PC-Version reichen wir nach. Schaut dafür am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7 vorbei.