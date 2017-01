Resident Evil 7: Wie gruselig ist das neue Resi? Video-FAQ zu wichtigsten Fragen

Resident Evil 7 steht in den Startlöchern: Der Release erfolgt am 24. Januar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Um euch auf den bevorstehenden Launch einzustimmen, beantworten wir in unserer nachfolgenden Video-FAQ die wichtigsten Fragen zum neuen Survival-Horror von Capcom. Unsere Redakteurin Katharina Reuß, die Resident Evil 7 bereits ausführlich gespielt hat, geht unter anderem der Frage nach, wie viel Resident Evil im neuen Serienableger noch steckt. Außerdem erhaltet ihr die Antworten auf die Fragen: Wie gruselig ist Resident Evil 7? Muss man zwingend die Vorgänger gespielt haben, um die Story des neuen Teils einordnen zu können? Das Video startet nach nur einem Klick auf den folgenden Stream:



In unserem ausführlichen Test zu Resident Evil 7 erfahrt ihr, wie gut der neue Survival-Horror von Capcom schließlich geworden ist. "Ich möchte behaupten, dass Resident Evil 7 ein Feelgood-Horrospiel ist. Man weiß, was einen erwartet, die Rätsel sind nicht zu anspruchsvoll, die Munition knapp, aber nicht zu knapp, und die Geschichte bewegt sich in vorhersehbaren Bahnen. Und das ist gut so", schreibt Katharina in ihrem Fazit. Viele weitere News, Videos und Meinungen findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Resident Evil 7. Behaltet auch unsere Tipps-Rubrik im Auge. Denn dort laufen in den kommenden Tagen zahlreiche Lösungen, Guides und Tricks zusammen, die euch sicher durch das brutale Gruselabenteuer geleiten.