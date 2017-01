Capcom nennt erste Verkaufszahlen für Resident Evil 7. Wie der Publisher in einer Pressemitteilung enthüllt, sind bisher über 2.5 Millionen Exemplare des Horrorspiels für PS4, PC und Xbox One über den (digitalen) Ladentresen gewandert. Wie sich die Anzahl der abgesetzten Kopien auf die einzelnen Plattformen verteilt, wird nicht genannt. Wohl aber, wie sich das Abschneiden von Resident Evil 7 auf die gesamte Serie auswirkt. Alle Spiele der Marke zusammengerechnet, kommt Capcom auf insgesamt 75 Millionen verkaufte Exemplare. Dass sich ein Erfolg von Resi 7 abgezeichnet, darauf deutete die im Vorjahr veröffentlichte Demo hin. Die Resident Evil 7 Demo bringt es auf über sieben Millionen Downloads - ein Serienrekord, wie Capcom in der Pressemitteilung herausstellt.

Resident Evil 7 erschien am 24. Januar 2017 - und nach Capcom ist noch lange nicht Schluss. Erst kürzlich gab das Unternehmen die DLC-Pläne für den vielerorts prämierten Survival-Horror-Titel bekannt. Die erste Erweiterung namens "Verbotenes Filmmaterial 1" steht bereits ab dem 31. Januar 2017 für Inhaber der PS4-Version zum Download bereit. Fans auf dem PC und der Xbox One erhalten den Zusatzinhalt mit mehrwöchiger Verzögerung. Über die Stärken und Schwächen von Resident Evil 7 klären wir euch im Test auf. Wer Zweifel hegt, ob Resi 7 für einen das richtige Spiel ist, dem hilft womöglich unser Video-FAQ weiter, in dem wir die wichtige Fragen beantworten. Behaltet übrigens auch die Tipps-Rubrik im Auge. Mit unserer Resident Evil 7 Komplettlösung kommt ihr ohne Probleme durch das Gruselabenteuer.