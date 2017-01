Eine Woche nach dem Release von Resident Evil 7 ist bereits der erste DLC zu Capcoms Horrorspiel verfügbar - vorerst allerdings nur für Sonys Playstation 4. Zumindest die ersten beiden Download-Erweiterungen erscheinen nämlich zeitexklusiv für die PS4. Das Zusatzpaket trägt den Titel "Verbotenes Filmmaterial 1" und kostet einzeln im Playstation Store 9,99 Euro. Käufer des Season Pass bekommen den DLC natürlich ohne weitere Ausgaben. Enthalten sind zwei neue Videobänder ("Schlafzimmer" und "Albtraum") sowie ein "Ethan muss sterben" getaufter Spielmodus - der übrigens nicht in VR spielbar ist. Ein neuer Trailer zeigt erste Szenen aus den DLC-Inhalten - das Video findet ihr am Ende dieser Meldung.

Das "Albtraum"-Videoband schickt euch in eine Art Horde-Modus. Ihr müsst eine Nacht lang im Keller des Baker-Anwesens überleben und gegen Gegnerhorden bestehen. Im Verlauf sammelt ihr weitere Waffen und zusätzliche Extras, die euch dabei helfen. "Schlafzimmer" wiederum ist ein Story-DLC, in dem weniger geballert und mehr gerätselt wird. "Ethan muss sterben" richtet sich an alle, die eine Herausforderung suchen. Die Entwickler schrauben den Schwierigkeitsgrad hier noch einmal nach oben. Ihr müsst mit einem deutlich verletzlicheren Ethan aus dem Baker-Anwesen flüchten, das mit neuen Fallen gespickt ist.

Für die Playstation 4 folgt am 14. Februar bereits der nächste DLC - "Verbotenes Filmmaterial 2". Wer auf PC oder Xbox One spielt, muss sich länger gedulden. Für diese Plattformen sollen beide DLCs am 21. Februar folgen. Weitere Infos, News und Videos zum Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7. Wer noch am Hauptspiel knabbert, dem hilft vielleicht unsere Resident-Evil-Komplettlösung.