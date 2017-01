Resident Evil 7: 9,5% spielen in VR, 41% schauen sich BHs an

Mehr zu Resident Evil 7:

PC PS4 XBO Resident Evil 7: Die DLCs - Inhalte und Release-Termine 24.01. - 17:02 Uhr Am heutigen 24. Januar 2017 erscheint Resident Evil 7 offiziell im Handel. Capcom hat nun verraten, was in den DLCs für das Horrorspiel steckt.