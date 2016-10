Am 24. Januar 2017 erscheint mit Resident Evil 7 der nächste Ableger der berühmten Horror-Reihe von Capcom für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nach einer umfangreichen Prüfungen der USK wird Resident Evil 7 in Deutschland in einer vollständig ungeschnitten Fassung mit einer Freigabe ab 18 Jahren im Handel erscheinen. Das Entwicklerteam von Capcom möchte mit dem kommenden Teil zu den Ursprüngen der Reihe zurückkehren und setzt dafür auf eine bedrohliche Atmosphäre sowie eine beängstigende Umgebung im Spiel.

Resident Evil 7 wird zum Release vollständig mit PlayStation VR spielbar sein. Gerüchten zufolge handelt es sich dabei jedoch um eine zeitexklusive Virtual-Reality-Erfahrung, die später auch mit Oculus Rift und HTC Vive auf dem PC erlebbar sein soll. Das Spiel kann selbstverständlich auch ohne Probleme an einem normalen TV-Gerät gespielt werden. Wer bereits im Besitz der PlayStation VR-Brille von Sony ist, kann sich ab sofort die Kitchen-Demo zu Resident Evil 7 im PlayStation Store herunterladen, die einen ersten Eindruck in die kommende VR-Erfahrung gibt. Weitere Meldungen zu Resident Evil 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.