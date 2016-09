Resident Evil 7 Biohazard: ​Neueste Twilight-Demo angespielt

Halten wir aber zunächst fest, was schon bekannt ist: Ihr erlangt in einem unheimlichen wie verfallenen Haus wieder euer Bewusstsein, ohne zu wissen, wie ihr dorthin gekommen seid. Hinweise darauf, wer hier zuletzt sein Unwesen getrieben hat, gibt es kaum welche. Selbst ein Videotape, dessen Aufnahmen die letzten Momente eines Kamerateams im selben Haus dokumentieren, lässt euch im sprichwörtlichen Dunkeln stehen. Ein Vorhaben, das von Capcom wohl von Anfang an beabsichtigt war, denn ein Entkommen aus dem Anwesen war nicht möglich - im letzten Augenblick wurde man stets vom reichlich vermoderten Herrn des Hauses und seiner Faust empfangen. Gerade, als die vielen Fan-Theorien schon am abklingen waren, veröffentlchte Capcom pünktlich zur Tokio Game Show eine neue Version der Demo, Twilight genannt.



Auf dem ersten Blick hat sich nicht viel verändert, doch der Schein trügt: Neben einigen neuen Gegenständen wurde auch das Haus leicht überarbeitet. So ist nicht nur das Familienporträt über dem Kamin ausgetauscht worden, auch eine Tür im Erdgeschoss wirkt nun deutlich schmutziger und scheint ein düsteres Geheimnis zu verbergen. Mehr zu entdecken gibt es da schon auf dem Dachboden, wo ihr neben Munition für eine (nicht auffindbare) Pistole auch eine Inschrift auf der Wand, ein verschlossenes Fenster und eine Puppenhand finden könnt. Gerade letztere dürfte die Gemüter aufkochen lassen, denn für den mysteriösen Puppenfinger ließ sich in der ersten Version der Demo partout kein Nutzen erkennen. Weitere Eindrücke der Twilight-Demo gibt's bei im Video.