Resident Evil 7: 4D-Duftkerze für intensiveres Spielerlebnis

Es ist kein Geheimnis, dass sich Capcom besonders auf das VR-Erlebnis bei Resident Evil 7: Biohazard konzentriert. Da man VR-Spiele aber noch immer nicht mit allen Sinnen erfahren kann, haben sich die Entwickler nun ähnlich wie bereits das Team von "South Park: The Fractured But Whole" Gedanken um eine Geruchsimmersion der Spieler gemacht, um VR-Nutzer nicht nur optisch in das Horror-Adventure im Gruselhaus mitzunehmen.

Anders als bei South Park setzt man nicht etwa auf ein Technik-Gadget wie z.B. das Nosulus Rift, sondern bringt eine Duftkerze auf den Markt, die den Ekelfaktor um ein Vielfaches steigern soll. Die lizensierte Kerze mit dem Namen "Resident Evil 7: Wood, Sweat and Fears 4D VR Candle" riecht nach Angaben des Herstellers merchoid.com nach altem Leder und modrigem Holz und kann bereits für knapp 18 Euro vorbestellt werden. Die Brenndauer wird mit 18-20 Stunden angegeben, was für einen kompletten Spieldurchgang ausreichen dürfte. Weitere Meldung rund um Resi 7 findet ihr auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7 Biohazard.

Quelle: merchoid.com