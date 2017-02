Resident Evil 7: Wegen weißer Zähne - Schräge Nachfrage bei Capcom

Die Mitglieder der Baker-Familie aus Resident Evil 7 sind ziemlich üble Zeitgenossen. Für Psychopathen, die sich menschliche Gedärme in ihre Bäuche stopfen und die faulenden Überreste anschließend einfach stehen lassen, haben die Bakers aber eine erstaunlich gute Mundhygiene vorzuweisen. Dieser vermeintliche Logikfehler brachte Kotaku-Autorin Heather Alexandra offenbar auf die Idee mal bei Capcom (Achtung, schlechter Wortwitz!) nachzubohren. Auf die Frage nach den strahlend weißen Zähnen der Antagonisten in Resi 7 entgegnete Producer Masachika Kawata wie folgt: Wir verwenden ein Methode namens Photogrammetrie, die 3D-Scan-Technologie mit echten Darstellern verknüpft, um fotorealistische Effekte für die Spielgrafik zu entwerfen."

Kawata weiter: "Bezugnehmend auf die Charaktere, schätze ich, können wir den verpflichteten Darstellern dafür danken, dass sie großartige Zähne haben." Die Frage der Kotaku-Autorin ist nur ein Teil eines großen Interviews zu Resident Evil 7, das in Kürze erscheint und weitere nie bekannte Details zum Horrorspiel enthüllen soll. Zuletzt berichteten wir über Resi 7 in Zusammenhang mit verblüffenden Speedruns. Einem Spieler ist es nun gelungen, das komplette Abenteuer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in Rekordtempo abzuschließen - und dabei nur das Messer zu verwenden. Resident Evil 7 ist augenscheinlich ein Erfolg: Capcom hat laut Eigendarstellung seit Verkaufsstart am 24. Januar 2017 mehr als drei Millionen Kopien absetzen können.

Quelle: Kotaku