Der erste Patch für Resident Evil 7 steht als Download bereit. Das Update lässt sich somit pünktlich zum Release herunterladen: Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar. Mit dem auf PlayStation 4 rund 806 Megabyte großen Patch bereitet Capcom das Survival-Horrorspiel unter anderem auf Addons vor, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Season-Pass-Besitzer erhalten zum Preis von knapp 30 Euro Zugriff auf drei Erweiterungen, die jeweils aus zwei verschiedenen Szenarien bestehen: Verbotenes Filmmaterial 1 ("Alptraum", "Schlafzimmer & Ethan muss sterben"), Verbotenes Filmmaterial 2 ("21", "Töchter & Jacks 55. Geburtstag") und Verbotenes Filmmaterial 3 (Szenarien unbekannt). Außerdem bietet jeder DLC einen "zusätzlichen Bonus-Modus". Darüber hinaus soll der DLC "Not a Hero" geplant sein, der Berichten zufolge im Mai kostenlos als Download angeboten wird.

Neben der Vorbereitung auf künftige Addons bringt das Update außerdem "neue Trophäen" und eine "Unterstützung von Benachrichtigungen über neue zusätzliche Kapitel" mit. Abgerundet wird das Day-One-Update mit "allgemeinen Fehlerbehebungen". Um welche behobenen Spielfehler es sich genau handelt, teilen die Entwickler in den Patchnotes für die PS4-Version von Resident Evil 7 nicht mit. Auf PC und Xbox One dürfte der Patch ebenfalls als Download angeboten werden. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Resident Evil 7. In Kürze lest ihr ihr unseren ausführlichen Test zum neuen Resi.

Die Patch-Notes zum ersten Update für Resident Evil 7 auf PS4. Quelle: PC Games