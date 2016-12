Capcom hat das finale Update für die Resident Evil 7: The Beginning Hour-Demo namens "Midnight" für die PS4 veröffentlicht. PC- und Xbox One Spieler müssen sich noch etwas gedulden und werden im Laufe des Dezembers auch versorgt. Auf der Xbox One soll das neue Demo-Update am 9. und für den PC am 19. Dezember 2016 auf Steam bereitstehen. Das "Midnight"-Update liefert frische Inhalte und eröffnet neue Wege, die Demo zu spielen. Auch ein Support für die neue PS4 Pro und Playstation VR wird damit geliefert - so könnt ihr, entsprechende Hardware vorausgesetzt, den Horror hautnah und fast zum Anfassen erleben.

Im Zuge der Playstation Experience (PSX) 2016 hat Capcom auch einen neuen spannenden Trailer, "Tape 3", veröffentlicht, der euch erneut auf eine gruselige Reise in das Spukhaus nimmt, das als Setting für den nächsten Resident Evil-Ableger dient. Den Clip könnt ihr unterhalb des Artikels anschauen. Neue Infos zum Protagonisten Ethan Winters, dessen Weg ihn auf der Suche nach seiner vermissten Frau zu einer geheimnisvollen, verlassenen Plantage führt, sind ebenfalls mit an Bord des Trailers.

Resident Evil 7: Biohazard erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, PS4 Pro, Playstation VR, Xbox One und PC. Mehr interessante Infos, News, Screeshots und Videos zu Resident Evil 7: Biohazard findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, wenn ihr dem Link folgt. Werdet ihr euch auf eine Reise in das Spukhaus begeben, oder sind eure Nerven nicht stark genug dafür? Nutzt doch die Kommentarfunktion und lasst es die Community und uns wissen!