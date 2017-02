Resident Evil 7: nur mit Messer durch den Irrenhaus-Modus - Video

Derzeit unterbieten Speedrunner regelmäßig ihre besten Zeiten in Resident Evil 7 und stellen damit neue Weltrekorde auf. So konnte zuletzt "ItsTheWykytron" in der Kategorie "Knife-only" auf dem Schwierigkeitsgrad "Easy" das Horror-Spiel in knapp drei Stunden abschließen. Der Rekord dieser Kategorie wurde jedoch bereits von "Cáelm_Bleidd" gebrochen, der mit rund 1:54 Stunden deutlich vor der bisherigen Bestmarke liegt.

Dem Speedrunner "Quizzle" war die Herausforderung allerdings nicht genug - er versuchte sein Glück im härtesten Schwierigkeitsgrad des Spiels: Irrenhaus. In 2 Stunden und 49 Minuten konnte der Streamer das Spiel ausschließlich mit dem Messer auf Irrenhaus abschließen. Damit hält er derzeit den Weltrekord in dieser Kategorie. Während seines Laufs ist Quizzle außerdem nicht ein einziges Mal gestorben. Den vollständigen Run könnt ihr euch im folgenden YouTube-Video noch einmal ansehen.



Der aktuelle Weltrekord in der Kategorie "Any%" - dem simplen Abschließen ohne Vorgaben - liegt derzeit bei 1 Stunde 30 Minuten und 22 Sekunden und wurde von Runner "Distortion2" am vergangenen Donnerstag aufgestellt. Im Schnitt benötigt der normale Spieler für einen Durchgang rund achteinhalb Stunden. Weitere Meldungen und Videos zu Resident Evil 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku