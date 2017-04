Resident Evil 7: Making-of Teil 3 - Entwickler lernten viel durch die Kitchen-Demo

Der mittlerweile dritte Teil der Behind-the-Scenes-Reihe zu Resident Evil 7: Biohazard wurde veröffentlicht. Darin geht Capcom erneut auf die Hintergründe der Entwicklung des aktuellsten Ablegers der altehrwürigen Survival-Horror-Reihe ein, der am 24. Januar 2017 für den PC, die PS4 und die Xbox One veröffentlicht wurde. In dem neuesten Teil der Video-Reihe geht Capcom auf die VR-Komponente des Titels ein und erklärt, wie man mithilfe der Kitchen-Demo vieles über Angst und Horror lernte.

VR-Support - ja oder nein?

Um die immer interessanter werdende VR-Technologie auszuprobieren und Reaktionen der Spieler einzufangen, wurde kurzerhand die Kitchen-Demo auf die Beine gestellt. Diese wurde dann auf der E3 2015 dem breiten Publikum präsentiert. Trotz anfänglichem Zweifels seitens des Herstellers, ob man in VR lange spielen könnte, entschied man sich, den Versuch zu wagen. Das Ergebnis war sehr positiv und die kurze Demo kam beim Publikum gut an.

Die Urängste der Spieler wurden geweckt

Viel wichtiger, als Szenen aus dem Spiel zu zeigen, war es Capcom, die Reaktionen der Spieler auf Video festzuhalten. Diese reichten vom Wegwerfen des Controllers über Kreischen und dem instinktivem Zusammenzucken aus Angst bis hin zu Schock ähnlichen Zuständen und dem Herunterreißen des VR-Headsets. Aus Marketingzwecken entschied man sich anschließend dazu, keine Videos von Kitchen selbst zu präsentieren, sondern nur die Reaktionen der Menschen, die es spielten. Das Video ging viral und erweckte einen regelrechten Hype um Resident Evil 7, ohne zu wissen, was im Game wirklich auf die Spieler wartet.

Noch mehr interessante Details zu der Entwicklung der Kitchen-Demo und Resi 7 könnt ihr euch in dem neusten Making-of-Video unterhalb des Artikels anschauen. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Resident Evil 7: Biohazard findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.