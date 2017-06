Kurios: Vietnamesische Hautklinik nutzt Symbol der Umbrella Corp. als Aushängeschild

Es gibt so einige Dinge, die an der Kompetenz von Marketing-Teams zweifeln lassen. Eine vietnamesische Hautklinik hat nun jedoch mit einer wirklich kuriosen Aktion auf sich aufmerksam gemacht, denn das Logo der Firma erinnert stark an ein eher unsympathisches Unternehmen aus dem Resident Evil-Universum: die Umbrella Corperation. Ein User stolperte zufällig über das Logo und machte auf der Website NEoGaf darauf aufmerksam.

Der rot-weiße Regenschirm scheint jedoch nicht zufällig zum Aushängeschild der Schönheitsklinik geworden zu sein: Tatsächlich ist das Logo einfach von einem Resident-Evil-Wallpaper geklaut worden. Selbst die schwarzen Texturen des Wallpapers, die sonst nicht auf dem Umbrella-Symbol zu finden sind, wurden übernommen. Alle Fotos der kuriosen Designentscheidung könnt ihr euch auf der offiziellen Website der Klinik ansehen.

Durch den Wirbel, den das Logo im Internet verursachte, wurde auch die Hautklinik auf das Problem aufmerksam. In einem offiziellen Statement auf der Facebook-Seite des Unternehmens zeigt man sich "überrascht" über den "Zufall". Nicht die Klinik selber, sondern ein externes Unternehmen sei für das Logo verantwortlich gewesen. Man untersuche den Vorfall nun, um eine schnelle Lösung für das Problem zu finden.

