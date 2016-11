Resident Evil 7: Komplett mit PS VR spielbar und weitere Tech-Details

Capcom hat einige interessante technische Details zu Resident Evil 7: Biohazard bekannt gegeben. Durchaus überraschend ist die Tatsache, dass Besitzer von Playstation VR das Horrorspiel von vorne bis hinten mit dem Virtual-Reality-Headset auf der Nase durchspielen können. Resident Evil 7: Biohazard bietet also nicht nur, im Gegensatz zu Rise of the Tomb Raider beispielsweise, spezielle VR-Modi oder -Levels. Das Feature ist PS4-exklusiv. PC-Peripheriegeräte wie Oculus Rift und HTC Vive werden nicht unterstützt.

Erwartet werden konnten die verschiedenen Grafikmodi, die Resident Evil 7: Biohazard bieten wird. Auf PS4 Pro (nicht nativ) und PC wird 4K-Auflösung einstellbar sein. Support für den erweiterten HDR-Farbraum wird auf PC, PS4 (Pro) und Xbox One S geboten, ein entsprechendes Anzeigegerät vorausgesetzt. Ein interessante Information noch zur PC-Version: Diese wird nicht nur wie gewohnt bei Steam, sondern auch im Windows Store erhältlich sein, und dort Cross-Saves mit der Xbox-One-Fassung unterstützen. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Resident Evil 7: Biohazard.

Quelle: Capcom via DualShockers