Capcom hat mit Resident Evil 7: Biohazard Großes vor. Capcom EMEAs (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) Marketing Director Antoine Molant verriet, dass sich der Publisher mit dem Release des Horror-Abenteuers selbst eine große Hürde gesetzt hat. "Idealerweise würden wir es gerne sehen, dass am ersten Tag nach dem Release weltweit vier Millionen Kopien verkauft werden", so Molant in einem Interview mit MCV.

"Das wäre großartig. Wenn wir uns aber die Vorbestellungen und die Trends in diesen Tagen anschauen, sind wir ziemlich selbstsicher, dieses Ziel erreichen zu können", so der Marketing Director weiter. "Alle Zeichen auf dem Markt, egal ob sie aus dem Vereinigten Königreich oder aus anderen Regionen der Welt stammen, zeigen sich positiv. Wir sitzen hier nicht herum und relaxen. Wir wollen es [Anm. d. Red.: den Verkauf des Spiels] pushen. Die Zuversicht ist gegeben."

Betretet in der The Final Hour-Demo von Resident Evil 7 das Baker-Anwesen. Quelle: Capcom Resident Evil 7: Biohazard bahnt sich an, die alteingesessene Survival-Horror-Serie zu revolutionieren und gleichzeitig zu ihren Wurzeln zurückzubringen. Die episodenartige Resident Evil 7: The Beginning Hour-Demo, die gerade vor einigen Tagen ihr finales "Midnight"-Update auf der PS4 spendiert bekommen hat - PC und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt - ließ bereits viele Fans in das neue Setting und die Spielmechaniken einblicken. Auch einen Ausblick und Vorgeschmack auf VR bietet das neue Demo-Update. Das Baker-Anwesen, der Schauplatz von Resident Evil 7: Biohazard, wird zu Release auch mit PlayStation VR in virtueller Realität betretbar und das Spiel komplett in VR spielbar sein.

Resident Evil 7: Biohazard soll am 24. Januar 2017 weltweit für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Sony konnte sich Exklusivrechte für die VR-Umsetzung sichern und so wird Resi 7 vorerst nur auf PS VR in virtueller Realität spielbar sein. Unsere Eindrücke inklusive Video präsentieren wir im umfangreichen Vorschau-Artikel. Mehr interessante Infos, wissenswerte News, Screenshots und Videos zu Resident Evil 7: Biohazard findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets mit neuen Meldungen und Artikeln erweitert wird. Was ihr von den ambitionierten Plänen Capcoms in Hinsicht auf Resi 7 denkt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: MCV