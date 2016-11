Resident Evil 7: Cross-Save zwischen PC und Xbox One möglich

Am 24. Januar 2017 erscheint mit Resident Evil 7 der nächste Ableger der Horror-Reihe von Capcom für PC, Xbox One und PlayStation 4. In einem Statement gegenüber IGN hat der Publisher nun bestätigt, dass das Spiel die Funktion Cross-Save unterstützen wird. Demnach können Spieler das Spiel auf der Xbox One spielen und anschließend am PC weiterspielen, wo sie zuletzt auf der Konsole aufgehört haben. Das Prinzip funktioniert selbstverständlich auch von PC auf Xbox One. Voraussetzung ist die Windows-Store-Version von Resident Evil 7 - mit anderen digitalen oder physischen Fassungen wird der Spieldaten-Austausch nicht möglich sein.

Üblicherweise ist die Funktion des Cross-Save zwischen PC und Xbox One exklusiv für Titel des "Play Anywhere"-Programms von Microsoft vorbehalten. Hier erhalten Käufer eines teilnehmenden digitalen Xbox One-Spiels ebenfalls die PC-Version gratis dazu. Weder Microsoft noch Capcom haben bislang bestätigt, dass Resident Evil 7 ein "Play Anywhere"-Titel wird. In der Vergangenheit war das Programm ausschließlich für Exklusiv-Spiele vorbehalten.

Resident Evil 7 wird zudem für PlayStation 4 erscheinen. Sowohl die Kitchen VR-Demo sowie der VR-Modus für das vollständige Spiel werden für ein Jahr exklusiv auf PlayStation zur Verfügung stehen. Vor wenigen Tagen gab das Entwicklerteam von Capcom weitere Informationen zum PSVR-Modus sowie technische Details zum Thema 4K und HDR bekannt. Weitere Meldungen und Videos zu Resident Evil 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot