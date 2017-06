Resident Evil 2 Remake: Protagonisten erhalten neue Stimmen

Die Synchronsprecher der beiden Protagonisten aus Resident Evil 2 sollen für das Resident Evil 2-Remake ersetzt werden. Die Synchronsprecherin Alyson Court lieh im englischen Originalton Protagonistin Claire Redfield die Stimme. Matthew Mercer hingegen sprach in Resident Evil 2 den Leon Kennedy - auch in weiteren Teilen der Reihe lieh er Kennedy seine Stimme. Nun trennt sich Capcom über ein Unternehmen von den beiden Synchronsprechern - in dem Remake des Klassikers von 1998 werden wir also andere Stimmen zu hören bekommen.



A word from me to the best fans in the world #RE2Remake https://t.co/HE5JO6h2EK — alyson court (@alysontheother) 12. Juni 2017



In einem von Court geposteten Video versucht sie die Situation zu erklären: Das von Capcom mit den Sprachaufnahmen anvertraute Unternehmen habe sich dazu entschieden, lieber Sprecher außerhalb der Künstler-Gewerkschaft SAG-AFTRA anzuheuern. SAG-AFTRA ist ein Zusammenschluss der Screen Actors Guild und der American Federation of Television and Radio Artists. Die Vereinigung setzt sich für eine faire Bezahlung der Künstler ein. Court vermutet, dass sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Vereinigung nicht im Resident Evil 2-Remake mitwirken darf. Auch der Synchronsprecher von Polizei-Rookie Leon Kennedy, Matthew Mercer, vermutet ähnliches.



Me thinks. Same experience as Allyson regarding this project. — Matthew Mercer (@matthewmercer) 17. Juni 2017



Das Resident Evil 2-Remake wurde im August 2015 angekündigt und soll laut Capcom kein simples Remaster werden, sondern ein echtes Remake.

