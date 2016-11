Remedy: Steht die Ankündigung eines neuen Spiels der Quantum-Break-Macher bevor?

"The Greatest Trailer of All Time!" So lautet ein sehr kurzes Video von Remedy, den Entwicklern von Alan Wake und Quantum Break. In diesem Video ist Sam Lake, Creative Director des Studios, zu sehen, der sich mehrfach vorstellt.

Außerdem ist zu lesen "Game Trailer - Coming Soon". Remedy möchte also bald einen neuen Trailer zeigen. Doch wovon? Einem neuen Spiel? Ein Addon zu Quantum Break? Eine Fortsetzung von Quatum Break? Alan Wake 2? Oder handelt es sich vielleicht um etwas komplett Neues?

Es darf nun wild spekuliert werden, an was Remedy aktuell arbeitet und was es mit dem Teaser-Trailer auf sich hat. Auf ein neues Spiel von Remedy freuen sich bestmmt schon sehr viele Fans. Wir sind gespannt, was uns da wohl Interessantes erwartet.

Quelle: DualShockers