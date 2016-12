Remedy Entertainment ist eine Spieleschmiede aus dem nordischen Finnland und bekannt für storytechnisch tiefgehende Hits wie Max Payne, Alan Wake oder Quantum Break. Nun arbeitet Remedy, wie berichtet wird, an einem weiteren Titel, der P7 heißt - was womöglich bloß ein Arbeitstitel zu sein vermag. Wie dem auch sei, laut aktuellen Informationen soll es sich bei P7 um ein kooperatives Spiel handeln. Dieses soll in einer Open World-Umgebung angesiedelt sein, in der die Spieler die Möglichkeit haben, ihre eigene Geschichte zu kreieren und zu spielen.

Multiplayer als Kern-Feature von P7

Der Schwerpunkt soll bei P7 auf dem Multiplayer liegen, es soll sich aber nicht um "bloß ein weiteres Multiplayer-Spiel" handeln, weil Remedy so etwas prinzipiell nicht machen will. Zu diesem Thema wird Game Director Mikael Kasurinen von Remedy wie folgt zitiert: "Als wir damit anfingen, uns Gedanken über ein neues Spiel zu machen, dachten wir nicht, dass dieses unbedingt einen Multiplayer braucht. Wir schauten uns das Konzept an und stellten uns Fragen, wie 'was sind die verschiedenen Elemente, die dieses Spiel auf eine einzigartige, spezielle Ebene heben würden, die es von anderen Games unterscheidet?' Ein Teil dieses Prozesses ist die Motivation, die darauf beruht, dass wir uns große Mühe damit geben, damit sichergestellt wird, dass alle Teile zusammenpassen."

"Das Spiel ist kooperativ", so Kasurinen weiter. "Das passt in die Thematik des Games und unterstützt es, macht es sogar noch besser. Das ist unser erster Schritt in Richtung der 'geteilten Erfahrung' zwischen Spielern. Die Spiele, die nach diesem erscheinen, werden noch einen größeren Multiplayer haben als das." Setzt Remedy damit womöglich eine neue Messlatte in Sachen MP-Spiele? Aktuell weiß man es noch nicht, da bis auf diese Informationen, keine weiteren Details vorliegen. Spannend hört sich die Beschreibung des Projekts "P7" allemal an.

Nebst Multiplayer auch ein starker Story-Part

Abgesehen von der starken MP-Komponente von P7 soll das Game aber auch auch einen starken Story-Part besitzen, wie Sam Lake von Remedy verlauten ließ: "Wir kündigten schon in der Vergangenheit an, dass wir Multiplayer-Elemente für unsere zukünftigen Spiele erforschen. Aber das bedeutet nicht, dass diese Spiele keine starken, narrativen Elemente beinhalten. Wie Mikael schon erwähnte, denke ich, dass Co-Op interessante Möglichkeiten für storygetriebene Spiele bietet. Ebenso ist der Multiplayer eine längerfristige Sache, die wir machen wollen, nicht nur der Hauptfokus der Titel, die wir gerade erschaffen."

Sobald es mehr Neuigkeiten und Infos zu P7 gibt, erfahrt ihr das natürlich auf unserer Webseite. Bis dahin dürft ihr euch die Zeit gerne mit weiteren News, Infos, Screenshots und Videos zu Spielen von Remedy Entertainment vertreiben, die ihr auf unserer umfangreichen Themenseite findet. Was ihr von der Idee haltet, die hinter P7 steckt und was ihr euch vom Spiel erwartet, könnt ihr gerne der Community und uns in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: Polygon