Remedy: Entwickler von Quantum Break macht jetzt Multiplayer-Spiele

Ein Blick auf die vergangenen Spiele von Entwickler Remedy Entertainment - darunter Max Payne, Alan Wake und Quantum Break - zeigt den langjährigen Fokus auf die Einzelspieler-Erfahrung des Unternehmens. Nun möchte Remedy eine neue Richtung einschlagen und zukünftig auch Multiplayer-Spiele entwickeln. Im Blog des Entwicklerteams äußerten sich Game Director Mikael Kasurinen und Creative Director Sam Lake zu den neuen Plänen. Trotzdem bleibt der Einzelspieler-Modus ein wichtiges Thema bei Remedy Entertainment.

"Wir möchten uns selbst herausfordern und Wege finden diese Elemente in kooperativen Multiplayer zu integrieren. Wir werden uns immer bemühen, die besten Geschichtenerzähler zu sein, und wir möchten diese Geschichten durch die Kooperation von Spielern teilen. Wir glauben das eine Multiplayer-Erfahrung - kombiniert mit den einzigartigen Kreationen von Remedy - ein perfektes Umfeld dafür bietet.", sagen die Entwickler im Blog-Eintrag.

Das Team von Remedy Entertainment arbeitet derzeit an mehreren Projekten, die die hauseigene Northlight-Engine verwenden. Neben der kürzlich angekündigten Kampagne für den Shooter CrossFire 2 arbeitet ein weiteres Team an einem bisher unangekündigten Projekt. Allerdings befindet sich dieser Titel derzeit noch in der Konzept-Phase und wird noch einige Zeit in Entwicklung bleiben, bis die Öffentlichkeit davon erfahren wird. Trotzdem soll es bereits einen funktionierenden Prototypen geben, den Remedy Entertainment bei verschiedenen Publishern präsentiert.

Quelle: GameSpot