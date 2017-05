Das Entwicklerteam von Remedy Entertainment hat heute über die offizielle Webseite weitere Informationen zum kommenden Spiele-Projekt "P7" (Project 7) bekannt gegeben. Demnach wird das Unternehmen 505 Games die Rolle des Publishers übernehmen. Bei dem noch unbekannten Projekt handelt es sich um ein "Cinematic Third Person Action Game" in einem neuen Universum. Zuletzt war Remedy für die Entwicklung von Alan Wake und Quantum Break verantwortlich. P7 erscheint für PC, Xbox One und PS4.

Der Publisher wird darüber hinaus das aktuelle Projekt mit insgesamt 7,75 Millionen Euro unterstützen. Aus dem Blog-Eintrag gehen außerdem weitere Informationen zu Remedys P7 hervor: "Mit einer verblüffenden Geschichte und einer langanhaltenden Spiel-Struktur, enthält P7 die tiefsten Mechaniken aller bisherigen Remedy-Spiele. Das Spiel basiert auf der eigenentwickelten Northlight-Technologie von Remedy". Möglicherweise gibt es im Rahmen der kommenden E3 2017 in Los Angeles erste Informationen zu geheimnisvollen P7. Weitere Meldungen und Videos zu Remedy findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Remedy Entertainment