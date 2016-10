Im Jahr 2012 veröffentlichte THQ den Ego-Shooter Red Faction auch in Deutschland - nur, damit der Titel kurz darauf, im Jahr 2003, auf den Index gesetzt wurde und somit weder öffentlich beworben, noch an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden durfte. Heute, rund 13 Jahre später, hat Publisher THQ Nordic Feierliches zu verkünden: Red Faction ist offiziell von der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen worden. "Viele Gespräche, Fingerspitzengefühl und eine gehörige Portion Überzeugungskraft waren nötig, um dieses Ergebnis zu erzielen", heißt es in der offiziellen, in sarkastischem Ton gehaltenen Bekanntgabe des Publishers. "Bei THQ Nordic wussten wir um die Tragweite dieser Entscheidung und stellten uns todesmutig dieser Aufgabe. Zwischendurch sogar auf Hochdeutsch", wird der Publishing Director des Wiener Unternehmens, Jan Binsmaier, zitiert.

Red Faction erschien seinerzeit für PC und PlayStation 2 und handelt vom Minenarbeiter Parker, der sich in einer nicht allzu fernen Zukunft auf dem Mars der Widerstandsgruppe "Red Faction" anschließt und gegen die menschenverachtende Ultor Corporation rebelliert. In der Zukunft möchte sich THQ Nordic um die Deindizierung weiterer Spiele seines Katalogs bemühen: "Wir kümmern uns natürlich weiterhin liebevoll um unseren mittlerweile mehr als 350 Spieletitel umfassenden Katalog und werden auch weiterhin alles dafür unternehmen, dass Gamer unsere Spiele spielen können.", so Binsmaier.

Quelle: THQ Nordic