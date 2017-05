Red Entertainment: Teaser-Webseite für neues Projekt gestartet

Red Entertainment ist bekannt für Spiele wie die Record of Agarest War-Reihe auf der Playstation 3, Fire Emblem: Awakening für den Nintendo 3DS oder auch das krude N.U.D.E. @ Natural Ultimate Digital Experiment, für die erste Xbox. Jetzt werkelt das Team an einem neuen Titel, dessen Plattform jedoch ebenso unklar ist, wie die Thematik. Sicher ist nur, dass am 25. Mai um 10:00 Uhr morgens japanischer Zeit (hierzulande 3:00 Uhr morgens) der Countdown der Teaser-Homepage endet. Dann ist wohl mit neuen Infos zum Spiel zu rechnen. Beworben wird es mit nicht weniger als dem Satz "change the world", also "verändere die Welt".

Interessierte Fans, die gleichzeitig über Japanischkenntnisse verfügen, können dem langjährigen Red Entertainment-Mitarbeiter Naoki Morita auf seinem Blog folgen, auf welchem er den Produktionsprozess näher beschreibt.

